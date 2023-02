En Estados Unidos, la Justicia investiga cómo llegaron documentos clasificados a las casas de Trump, Biden y Mike Pence. La situación es tan insólita que han pedido a todos los presidentes y vicepresidentes de las últimas décadas que revisen sus armarios. Nosotros nos hemos preguntado cuántos papeles secretos hay, qué guardan o cuándo es delito llevarlos a donde no se debe. FOTOGRAFÍA: Department of Justice via AP, File.