Los Archivos Nacionales de Estados Unidos han desclasificado este jueves más de 13.000 documentos relacionados con el asesinato del expresidente John F. Kennedy casi 60 años después del suceso ocurrido en Dallas, Texas. Una decisión que había pospuesto por la pandemia de la COVID-19.

Por lo tanto, ya han sido publicados el 97 % de los archivos sobre el magnicidio del expresidente demócrata.

"Las agencias han emprendido un esfuerzo exhaustivo para revisar el conjunto completo de casi 16.000 registros que anteriormente se habían publicado en forma redactada. Determinaron que más del 70 por ciento (de ellos) ahora pueden publicarse en su totalidad", ha explicado la Casa Blanca en un comunicado.

El total de archivos desclasificados por la Administración Nacional de Archivos y Registros asciende a 13.173 y han sido publicados después de las declaraciones del presidente estadounidense, Joe Biden, según ha informado el diario The Washington Post.

“UPDATE: Due to last minute additions, the actual number of documents containing newly released information is 13,173. https://t.co/h2dvv1XyUE“