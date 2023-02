En Palma de Mallorca, cada vez es más frecuente encontrar pequeñas comunidades de personas que viven en autocaravanas y furgonetas adaptadas. La mayoría tienen trabajo, pero dicen que no pueden permitirse pagar un alquiler.

Juan José tiene 53 años y vive en su caravana desde hace diez meses con su perro Óscar. Después de un accidente y un largo tiempo de baja, ha tenido que dejar su casa porque no podía pagar el alquiler. "Tal y como se ha puesto el combustible y los salarios, que no suben... no te da. Ganar mil euros y vivir en Mallorca es imposible.", explica a RTVE.

El precio del metro cuadrado del alquiler en Palma ha subido un 50% en los últimos diez años y es actualmente una de las capitales españolas más caras en este aspecto. Así, sin otra alternativa, muchos se resignan e intentan adaptarse a vivir en una casa de cuatro ruedas.