Neeva y otros buscadores alternativos a Google: en qué se diferencian

Millones de personas en todo el mundo utilizan un móvil, ordenador o tablet para buscar información o contenidos en internet a través de Google. Neeva es el último buscador en llegar a España y aspira a reforzar la privacidad de los usuarios con un servicio sin anuncios ni seguimiento de terceros. Permite a los usuarios controlar las fuentes de información a las que acceden, como medios de información o webs de compras, con el fin de ofrecer una experiencia completa y a la medida de sus necesidades.

Neeva presume de hacer búsquedas "sin seguimiento" y "sin influencias", como indica en su página principal. Tiene una apariencia simple y dinámica, con el foco en la barra de búsqueda y con información acerca del propio navegador más abajo. Según esta compañía, evita a los usuarios ser rastreados y muestra "resultados 100% reales" y sin anuncios. También permite configurar la preferencia de estos resultados por idioma y activar una búsqueda segura.

Tiene dos tipos de servicio: uno básico, gratuito y sin publicidad, y otro premium con características adicionales como VPN y administrador de contraseñas. También permite a los usuarios conectar su correo electrónico o Dropbox para "facilitar la búsqueda de documentos". Como añadido, prevé lanzar próximamente en el país NeevaAI, un servicio que proporciona respuestas con fuentes citadas e información actual a través de la Inteligencia Artificial.

Creada por dos exdirectivos de Alphabet en 2021, Neeva acumula más de un millón de usuarios y busca rivalizar con Google centrando su apuesta en la privacidad, al igual que otros buscadores, como DuckDuckGo o StartPage. "Internet debe ser un rincón privado de la web en lugar de un aluvión de anuncios, spam de SEO e información irrelevante. Estamos reiventando las búsquedas en internet", defiende Sridhar Ramaswamy, uno de sus creadores.

Esto se produce en un momento en el que Google, subsidiario de Alphabet, ha sido demandado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que le acusa de abusar ilegalmente de su dominio en la publicidad digital. De hecho, el fiscal general de EE.UU. defiende que esta demanda es un ejemplo más del reto de su departamento de luchar por los derechos de los consumidores y salvaguardar la competencia.

Esto pone en un nuevo escenario a los usuarios, cada vez más preocupados por su privacidad en el entorno digital. ¿Cuáles son las alternativas que tienen al buscador de Google? ¿Qué ventajas tiene cada una de ellas?

En primer lugar, hay otros buscadores web:

Yahoo es otro de los buscadores más conocidos y que también tiene una interfaz muy sencilla centrada en la barra de búsqueda. Tiene también una zona superior donde se puede acceder al correo electrónico y a noticias e información deportiva y de finanzas, además del pronóstico meteorológico. Con respecto a privacidad, respeta más este ámbito que Google y a pesar de que no tiene tantas funcionalidades, sí mantiene las esenciales, como consultar los horarios de establecimientos cercanos al usuario.

Al igual que los anteriores, no cuenta con demasiados elementos en su página principal, donde destaca el mensaje muy centrado en la privacidad: "¿Cansado de que te rastreen? Podemos ayudarte". El buscador DuckDuckGo asegura proteger la privacidad en la búsqueda del usuario, bloquear a rastreadores y encriptar los sitios web. Al contrario de Google, no guarda el historial de búsqueda en sus servidores ni ofrece personalizaciones basadas en el interés del usuario .

Otro buscador que presume de proteger la privacidad en su página principal. Con apariencia sencilla y similar a Chrome, también está centrada en la barra de búsqueda y una parte superior derecha con acceso al email y a un menú de opciones. StartPage no almacena información sobre sus usuarios ni su actividad y tampoco genera cookies ni resultados temporales. Permite activar un servicio de proxy para perder todavía más el rastro y garantizar el anonimato por la red, así como generar URL personalizadas para navegar sin que los sitios web a los que se acceda en el buscador no puedan ver las cookies del usuario.

Qwant tiene una interfaz más trabajada, con la barra de búsqueda en el centro y las últimas noticias debajo. En la zona superior derecha el usuario puede acceder a unas opciones para filtrar su búsqueda normal, por mapas o la búsqueda 'Junior' dirigida al "aprendizaje de niños y la tranquilidad de los padres". Al realizar una búsqueda, también ofrece desglosarla por imágenes, vídeos y noticias. La privacidad también está entre sus objetivos, ya que no usa cookies temporales ni guarda la búsqueda de los usuarios.

Ecosia , por su parte, muestra una preocupación medioambiental con cada búsqueda realizada y, como indica la plataforma, el dinero que recaudan con los anuncios del buscador se invierte en la plantación de árboles para ayudar a la reforestación de diversos territorios. También mira por la privacidad del usuario, ya que no almacena la dirección IP de forma permanente, no vende sus datos a terceros y borra las búsquedas realizadas cada semana, como indica su política de privacidad. Los resultados del navegador son provistos por Bing y Ecosia, por su parte, ofrece varias formas de personalizar la búsqueda para el usuario.

No está tan centrado en búsquedas generales, sino en encontrar contenido dentro de foros o tablones de mensajes , lo que resulta útil para usuarios individuales, pero también para empresas que quieren hacer seguimiento de su reputación o marca. El fin de Boardreader es buscar texto escrito por personas reales, no por bots o métodos de Inteligencia Artificial. Además, puede filtrar la búsqueda por idiomas.

No obstante, para algunos usuarios la personalización de Firefox puede ser algo confusa porque algunas opciones deben fijarse por adelantado para evitar compartir permisos ni datos personales a terceros. Además, este navegador puede mostrar algunos problemas de compatibilidad con algunas páginas web y su consumo de la memoria RAM es elevado, lo que puede ralentizar ordenadores más antiguos.

Este navegador contiene una interfaz muy similar a la de Chrome , pero cuenta con más ventajas con respecto a la privacidad y seguridad. Como Mozilla, es de código abierto, pero no consume tanta memoria RAM. Tiene numerosas extensiones, pero está "limpio" de reproductores flash, de forma que para ver vídeos o elementos multimedia el usuario deberá instalarlos previamente.

El navegador Tor eleva su protección a la privacidad, ya que asegura el nivel de anonimato del usuario . No muestra su actividad antes de entrar a una web y también borra las cookies instaladas después de cada inicio de sesión. Por contra, todos estos esfuerzos hacen que la conexión sea algo más lenta, de modo que puede suponer problemas, por ejemplo, para ver una serie o película. Así como es uno de los navegadores más seguros con respecto a salvaguardar el anonimato, también permite deambular por webs más dañinas que pueden infectar un dispositivo y poner en riesgo su seguridad.

Brave

Es intuitivo, ágil y permite varias opciones de personalización. Tiene un bloqueador de anuncios previamente instalado que puede impedir que las empresas puedan rastrear tus búsquedas. Protege la navegación contra rastreadores y cuenta con medidas de seguridad como asegurar las webs no fiables con HTTPS y bloquear scripts para que no aparezcan anuncios intrusivos, ventanas emergentes ni que se ejecuten códigos maliciosos. Por otra parte, aunque bloquea anuncios de terceros, ha desarrollado su propio sistema de publicidad y aunque es un navegador rápido, no lo es tanto como Safari o Chromium.