Microsoft ha sufrido este miércoles una caída mundial que afecta a sus principales servicios, como Outlook, Microsoft 365 y Teams. La incidencia ha comenzado a experimentarse en torno a las 8:00 horas de la mañana (España peninsular), tal y como refleja Downdetector. La empresa tecnológica ha confirmado esta caída a través de Twitter, con una publicación en la que afirmaba estar investigando el origen del problema.

En concreto, el fallo afecta a los usuarios impidiéndoles entrar a los servicios afectados. Más tarde, en otra publicación, Microsoft ha explicado que se trata de un "posible problema de red" y, posteriormente, que en los trabajos por recuperar el funcionamiento de los servicios, que han "aislado el problema a un fallo de configuración de red".

Asimismo, la compañía ha facilitado una página de estado donde actualiza la información sobre este fallo. Así, ha especificado que los servicios afectados son OneDrive para empresas, Microsoft Graph, el servicio de videconferencias Teams, el correo electrónico Outlook, SharePoint Online y Exchange Online. Además, ha trasladado que el alcance de este fallo puede afectar a "cualquier usuario atendido por la infraestructura afectada".

“We're investigating issues impacting multiple Microsoft 365 services. More info can be found in the admin center under MO502273.“