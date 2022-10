La red social Instagram ha sufrido este lunes una caída generalizada y ha comenzado a eliminar inesperadamente las cuentas de algunos usuarios.

Los primeros problemas se habrían registrado alrededor de las 14:00 horas, mientras que el pico más acusado se habría reportado sobre las 15:20 horas, según ha indicado Downdetector.

Las incidencias más comunicadas por los afectados están siendo los intentos fallidos de inicio de sesión (un 72% de las denuncias), de inicio de aplicación (17%) y de refresco o carga (12%).

Por su parte, Instagram ha confirmado los problemas y ha anunciado que está investigando qué es lo que ha podido suceder.

“We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown“