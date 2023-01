Algunos congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos han pedido a Biden que no conceda refugio a Bolsonaro, entre ellos la legisladora demócrata por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, quien ha señalado a través de sus redes sociales que "Estados Unidos tiene que dejar de conceder refugio a Bolsonaro en Florida".

“Nearly 2 years to the day the US Capitol was attacked by fascists, we see fascist movements abroad attempt to do the same in Brazil.



We must stand in solidarity with @LulaOficial’s democratically elected government. ����



The US must cease granting refuge to Bolsonaro in Florida. https://t.co/rzsZl9jwZY“