China cumple este sábado tres años de la detección del nuevo coronavirus que desencadenó la pandemia, el SARS-Cov-2, con una nueva explosión de casos, unos servicios sanitarios saturados y la imposición de nuevas restricciones internacionales a los viajeros procedentes del país para evitar nuevos brotes y variantes.

La oleada de contagios, sin embargo, no ha frenado a China en su reapertura de fronteras, prevista para este domingo, y en la finalización de su política 'COVID cero' tras las protestas ciudadanas por los estrictos confinamientos. La decisión ha generado, en cambio, un restablecimiento de las restricciones por parte de varios países, entre ellos, Estados Unidos, España o Italia, así como la recomendación de Alemania de no visitar el país ante la proximidad del Año nuevo lunar en el que se prevén millones de desplazamientos.

Los primeros casos de COVID-19 en China fueron identificados el 31 de diciembre de 2019 en varios trabajadores de un mercado de Wuhan que se cerró rápidamente al considerarse el epicentro de la infección. Sin embargo, no fue hasta una semana después que cuando China confirmó que la causa era un nuevo virus de la familia coronavirus que se extendía sin control, generando una fuerte neumonía, entre otra centena de síntomas. Tres años después, la pandemia ya suma más de 659 millones de casos en el mundo y 6,6 millones de muertos.

Preocupación ante la posible aparición de nuevas variantes

Tras las desescaladas, llegaron nuevas variantes como delta y ómicron que pusieron contra las cuerdas las estrategias contra el virus. Mientras, los países occidentales apostaron por el refuerzo de la vacunación y el restablecimiento de algunas medidas, China seguía con su política 'COVID cero' que imponía duros confinamientos y evitaba el contacto entre sus ciudadanos.

De esta forma, se impedía también el desarrollo de la inmunidad natural al virus, siendo este otro de los actuales problemas del país que ha favorecido el actual aumento de contagios. La explosión de casos, de la que hay disparidad de datos, ha hecho saltar las alarmas a nivel mundial ante el temor de nuevas variantes que disficulten nuevamente la gestión de la pandemia.



Ante ello, la UE ha apostado ahora por pedir PCR a los viajeros procedentes del país, algo que ya se hace en Italia y España, y a aumentar la secuenciación del virus. Los expertos confían en que efectividad de las vacunas o, en caso de ser necesario, la rapidez a la hora de adaptarla a nuevas variantes. No obstante, llaman a no bajar la guardia, especialmente, con los más vulnerables. Además, de la vacunación, recomiendan y el uso de la mascarilla en el transporte público y en interiores mal ventilados para intentar no repetir tres años después los errores del 2020.