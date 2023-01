La gran mayoría de los países de la Unión Europea (UE) apuestan por pedir pruebas de COVID-19 a todos los viajeros procedentes de China antes incluso de su salida del país como respuesta al auge de contagios en el gigante asiático.

También se inclinan por recomendar medidas de higiene personal para los viajeros, incluida una recomendación para llevar mascarilla en los vuelos desde China, el control de aguas residuales de los aviones, vigilar la entrada de nuevas variantes en los aeropuertos y mejorar la secuenciación del virus, entre otras medidas.

Estas son las ideas sobre las que han acordado los expertos de los Estados miembros en su reunión de este martes, según ha resumido en la red social Twitter la comisaria de Salud, Stella Kyriakides.

“Today ���� Health Security Committee converged on action including:



▶️Pre-departure testing for travellers from China

▶️Stepped up wastewater monitoring

▶️Increased domestic surveillance



Discussion continues tomorrow in IPCR.



���� unity remains our strongest tool against COVID.“