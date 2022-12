La crisis institucional tras el veto del Tribunal Constitucional (TC) ha marcado el último cara a cara del año entre el presidente del Gobierno y el líder del principal partido de la oposición. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han protagonizado este miércoles un duro debate en el Senado en el que se han acusado mutuamente de no cumplir con la Constitución: mientras el primero ha reprochado a los populares de "enmudecer" a las Cortes Generales y de querer "recortar derechos por la puerta de atrás", el segundo le ha pedido que "vuelva al constitucionalismo" y que "no reduzca a cenizas" todo aquello que ha costado "fortalecer" en más de 40 años de democracia.

La cita se ha producido en pleno terremoto judicial y político a cuenta de la decisión adoptada por el TC de paralizar la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas incluidas en la reforma del Código Penal, que deroga el delito de sedición y toca el de malversación, por las que se modifica el sistema de elección de los candidatos al tribunal de garantías que debe nombrar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aprobadas por el Congreso la pasada semana.

"¿Va a seguir usted así? ¿Va a seguir con el independentismo o alguna vez se va a pasar al constitucionalismo?", le ha preguntado el líder del PP, momento en el que Sánchez le ha recordado que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) en Cataluña, en 2017, se produjo bajo un Gobierno del PP. Para el jefe del Ejecutivo, Feijóo lleva nueve meses en la política nacional y "lo único que ha conseguido es enmudecer" a las Cortes Generales. "Esa es la gran aportación del PP de Feijóo", ha proclamado, para añadir que los populares buscan que el Parlamento "no hable", pero lo va a hacer "alto y claro".

En este punto, Sánchez ha reivindicado la legimitimidad de su elección como presidente del Gobierno gracias a "la confianza depositada con su voto por los españoles y españolas". "Nadie ha cuestionado la legitimidad de su victoria electoral, en absoluto, quien cuestiona la legitimidad de lo que hace es usted mismo", le ha espetado el líder de la oposición, para añadir que "no hay un solo primer ministro europeo" que hable como el presidente del Gobierno.

“Pedro Sánchez en el Senado al PP: "A pesar de que intenten que el Parlamento no hable, ya les garantizo yo que el Parlamento va a hablar alto y claro" ▶ https://t.co/0Ix6dDs3KF pic.twitter.com/3KUMrwdJ1q “

En este punto, Sánchez le ha advertido que "ha perdido muchísimo, el poco crédito que le quedaba cuando se echó a trás en la renovación del CGPJ". "En comparacion con llamarme tirano, me parece que es no solamente una crítica y un reproche merecido, sino que esta plenamente justificado", ha concluido.

Sánchez ha insistido en su crítica a los populares de querer callar a las Cortes Generales. Por ello, ha lamentado que los poderes que "acompañan, arropan y dirigen" al PP hayan conseguido quitarle al Senado las competencias que le había atribuido la Constitución y, dirigiéndose a Feijóo, ha repetido la acusación que horas antes había lanzado ante el pleno del Congreso: "Han ido demasiado lejos", ha dicho, "más aún que Pablo Casado", algo que ha dicho que puede deberse a que Feijóo no quiere correr su misma suerte.

Este mismo martes, el presidente del Gobierno anunció que acataría el fallo del Constitucional, si bien avanzó que tomará "cuantas medidas sean precisas" para poner fin al bloqueo de este órgano y del CGPJ. Según fuentes consultadas por RTVE, el Gobierno registrará en el Congreso una proposición de ley conjunta para sacar adelante la reforma paralizada. El objetivo es presentarla "lo antes posible" y, de acuerdo con las mismas fuentes, el cambio de mayorías para renovar el CGPJ no estaría incluido.

El cara a cara en la Cámara Alta se ha producido horas después de la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en la que Sánchez ha acusado al PP de intentar “gobernar por atrás” usando para ello al Tribunal Constitucional y le ha advertido de que ha llegado “demasiado lejos”. En la misma línea, en la cita en el Senado el jefe del Ejecutivo ha reprochado a los populares que quieren "recortar derechos por la puerta de atrás", si bien en su opinión "no se van a salir con la suya": " No se lo vamos a permitir ", ha alertado.

Feijóo, a Sánchez: "Van a por todas las instituciones"

Feijóo, por su parte, ha criticado en varias ocasiones que el Gobierno, con la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación, únicamente busca "favorecer los intereses de sus compañeros de partido y de sus socios de Gobierno". "Se nota que está perfeccionando el manual de obediencia al independentismo (...) ¿Cuál será su último incumplimiento de promesa? ERC ha pedido celebrar una consulta, el PSC la apoya, a algún miembro de su gobierno le parece legítima... ¿tiene ya fecha para celebrarla?", le ha espetado.

"Ha pisado usted este mes el acelerador de la degradación institucional. Ya sé que su Gobierno va de incendio en incendio, está en llamas, pero no se puede permitir reducir a cenizas la arquitectura institucional de España que nos ha costado 40 años fortalecer", ha añadido el líder de la oposición.

En su opinión, el Ejecutivo "va a por todas las instituciones", pues la eliminación del delito de sedición "no mejora la cohesión del país", ni la reforma de la malversación "tampoco mejora la corrupción", ni "colar una reforma por la puerta de atrás no mejora la separación de poderes".

“Feijóo a Sánchez: "Si usted quiere volver a lo que prometió nos vamos a encontrar, porque prometió lo mismo en lo que yo creo. (...) El Pedro Sánchez Pérez-Castejón de 2019 no votaría al de 2022"



▶https://t.co/0Ix6dDs3KF pic.twitter.com/rWk6ePRw5E“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) December 21, 2022

"No subestime la inteligencia de los españoles", ha dicho, para después reclamarle que "recapacite", pues "los votantes del PSOE no le van a seguir". "Convoque elecciones (...) Tiene la posibilidad de volver a la Constitución y estoy aquí para ello (...) Estamos aquí con la mano tendida, el partido constitucionalista", ha dicho.

Al término del encuentro, fuentes populares a RTVE han criticado que Sánchez no ha respondido si va a hacer o no un referéndum y han tildado de "alucinante" que se diga en sede parlamentaria que el Tribunal Constitucional siga instrucciones de un partido. "Feijóo ha venido a ofrecer y se va con bastantes calificaciones", han dicho. Por otra parte, desde Moncloa no se creen que Feijóo vaya a convertirse en su aliado y destacan que el debate ha servido para "desenmascarar la gestión de Feijóo durante nueve meses".