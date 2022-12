El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al PP de intentar “gobernar por atrás” usando para ello al Tribunal Constitucional y le ha advertido de que ha llegado “demasiado lejos” creando un “conflicto institucional” entre poderes, dada la “interferencia” del TC en la labor del Legislativo. La portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha asegurado que a Sánchez le ha “doblado el pulso” el Estado de Derecho y le ha comparado con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, líderes del ‘procés’, por decir que "lo volverá a hacer" con su intención de presentar una proposición de ley para desbloquear el Constitucional con el contenido de las dos enmiendas que el Alto Tribunal suspendió este lunes.

La resolución del TC de este lunes a favor de las medidas cautelarísimas que solicitaba el Partido Popular contra la tramitación de las enmiendas a la reforma del Código Penal relativas al Poder Judicial y el propio Constitucional ha marcado la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

En su respuesta a Gamarra, el jefe del Ejecutivo ha echado en cara al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sus declaraciones asegurando que el PP haría "lo que hiciera falta". Pero ha ido “demasiado lejos” incumpliendo, ha dicho, la Constitución o “bloqueando” la renovación de órganos constitucionales como el Poder Judicial, ha denunciado. A su juicio, el PP tiene una "particular” forma de interpretar la Constitución por creer que, si bien los ciudadanos eligen al Poder Legislativo y el Parlamento al Gobierno, es el propio PP el que "nombra" al CGPJ y al TC: “Señoría, eso no lo dice la Constitución y este Gobierno va a hacer cumplir con la Constitución, pero no la que dicen ustedes, sino la que está escrita”.

Con todo, ha pedido al PP que “no vaya más lejos”, vuelva “al punto de partida” y cumpla con la Constitución. “Si no, trasladaremos un mensaje de serenidad y tranquilidad al conjunto de los españoles”.

Muchas de las críticas realizadas por Sánchez al PP las ha vertido durante sus respuestas a Gabriel Rufián (ERC) y Míriam Nogueras (Junts) . En ellas, ha asegurado que, si bien la democracia es “perceptible” y “se puede mejorar”, tiene un claro “problema cuando el PP no reconoce el resultado electoral” . Y es que, a su juicio, lo que ha ocurrido esta semana ha sido “una interferencia de otro poder en el Legislativo” y, por tanto, serán los grupos parlamentarios “los que decidan cuál es la solución a este conflicto institucional”.

Rufián: “Ya le dijimos que los siguientes iban a ser ustedes”

El portavoz republicano, por su parte, ha ofrecido su apoyo al Gobierno para sacar adelante la reforma paralizada por el Constitucional. Precisamente, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado en los pasillos del Congreso: "Estamos trabajando con el resto de grupos y por otra parte pendientes de que de que llegue la resolución del TC para ver en qué se ampara para trasladar cautelarísimas, cuando eso ocurra estaremos en condiciones de poder presentar" la proposición de ley, ha incidido Montero en los pasillos del Congreso.

En su intervención, Rufián ha asegurado que, aunque “da mucha rabia en la vida” oirlo, ERC ya advirtió al PSOE de lo ocurrido. “Ya se lo dijimos, que los siguientes iban a ser ustedes. Lo único que nos queda por decir es bienvenidos a la guerra judicial que se emprendió hace años en su democracia ejemplar contra según quién”.

05.11 min Sánchez, sobre la decisión del TC: "Lo que ha sucedido es la interferencia de un poder en otro poder"

“Ustedes ya son los siguientes”, ha incidido. Y ha proclamado que la pregunta es “y ahora qué”. En este sentido, ha asegurado que ERC estará con el Gobierno si quiere “dignificar” el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial: “Porque la diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros no les dejaremos tirados, y lo haremos por dignificar la democracia”.

En su respuesta, Sánchez ha celebrado que le “gusta” escuchar a Esquerra decir que “la democracia siempre se fundamenta, primero, en la soberanía popular y, también, en la legalidad democrática”. “Esto es muy importante, señoría, porque podemos defender todas las ideas pero dentro del marco constitucional y la legalidad democrática”, ha incidido.

En general, los socios de coalición y la mayoría de los aliados del Gobierno en el Parlamento han avisado este miércoles al PP de que habrá reforma para renovar a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y por lo tanto para desbloquear el Poder Judicial, aunque los tiempos los marcará el procedimiento parlamentario. Para Rufíán, según ha dicho en los pasillos del Congreso, "las cosas buenas es mejor hacerlas rápidas que lentas", y la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, ha urgido igualmente a dar una respuesta "política rápida, contundente y conjunta" frente al "órdago de la derecha política y judicial contra la mayoría plurinacional emanada de las urnas". Una respuesta "rápida" que también han pedido desde Más País y Compromís Íñigo Errejón y Joan Baldoví.

02.33 min El Gobierno trabaja con sus socios en una proposición de ley para sacar adelante la reforma paralizada por el Constitucional

Nogueras, por su parte, ha respondido en su intervención a las quejas de Sánchez respecto al PP equiparando a socialistas y 'populares': "Junto con el PP, acudió al Constitucional para suspender la democracia en Cataluña". Y ha zanjado: "No vamos a participar en esta guerra suya porque existe una alternativa para los ciudadanos de Cataluña que sí merece la pena".

En su respuesta, Sánchez ha aprovechado para volver a culpar al Partido Popular de lo ocurrido: "Recurren todos los avances sociales porque no tienen mayoría y tratan de gobernar por atrás haciendo que su mayoría conservadora (en el Poder Judicial y el TC) cercene derechos". Y ha sido muy claro con Junts: "El procés acabó, no lo digo yo, fue Jordi Sánchez (ex secretario general de JxCat)".