Comienza el mes de diciembre y la cuenta atrás para que termine el año natural y, pero también, el año fiscal. Toca repasar qué gastos se pueden desgravar en la próxima declaración de la renta y cómo hay que hacerlo.

Existen una serie de gastos de los que desgravarse de manera fija, como es el caso de las hipotecas. Las medidas, que han sido aprobadas este martes por el Consejo de Ministros, deben estar disponibles a partir del 1 de enero de 2023. Entre ellas figuran cuotas congeladas, plazos ampliados y menos comisiones.

¿Hasta cuándo y cómo se puede amortizar la hipoteca?

Una de las principales dudas entre los ciudadanos es la de hasta cuándo pueden amortizar su hipoteca: "Hay que tener cuidado y hacer bien los cálculos de todas las inversiones. En la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, a final del año dedicamos unos consejos dependiendo del perfil de inversor de los ahorros fiscales para que nos salga a cuenta el año fiscal. No hay que amortizar más porque si no puedes estar tirando el dinero. Si nos pasamos de rango o de horquilla, puede ser que no merezca la pena", explica Ileana Izverniceanu, directora de Comunicación de la OCU.

Además, lo primero que hay que ver es si se tiene el beneficio de la deducción: "Ese beneficio se quedó en 2013, porque si tu hipoteca es posterior no te vas a beneficiar fiscalmente por la amortización. Vas a ahorrar, pero no te vas a beneficiar. Ahora bien, si en tu caso te puedes beneficiar, hay que saber que el máximo de beneficio es de 9.040 euros. A partir de aquí, ya no hay deducción", explica la presidenta de Asufin, Patricia Suárez.

El segundo consejo para los hipotecados, según Suárez, sigue esta misma línea de amortización: "Los hipotecados, que lo tienen difícil, ahora necesitan más consejos. Si no te vas a poder deducir fiscalmente no amortices este año porque el Gobierno ha aprobado un código de buenas prácticas bancarias que entra en vigor en enero del año que viene y la amortización no va a tener comisiones. A sí que para lo que queda de año, si no vas a tener beneficio fiscal, es mejor esperarse al año que viene", relata.