El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado este domingo a la patronal de empresarios CEOE a sentarse con los sindicatos para alcanzar "ya un acuerdo salarial que dé seguridad a los trabajadores de nuestro país", ante el bloqueo de la negociación colectiva en esta materia.

Así lo ha señalado durante su primer discurso como presidente de la Internacional Socialista, en la clausura del XVII Congreso que se ha celebrado en Madrid este fin de semana y en la que se ha convertido oficialmente en el nuevo presidente de esta organización.

"Pido a la patronal, a la CEOE, que se siente con los sindicatos para lograr ya un acuerdo salarial que dé seguridad a los trabajadores y trabajadoras", ha dicho en referencia a la mesa para renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que recoge las recomendaciones en materia de sueldos, entre otros asuntos.