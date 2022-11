Serbia y Kosovo han alcanzado este miércoles un acuerdo sobre la crisis de las matrículas para evitar "una mayor escalada" y para la "normalización de sus relaciones", ha anunciado el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

"Me complace anunciar que los negociadores principales de Kosovo y Serbia, bajo la facilitación de la UE, han acordado medidas para evitar una mayor escalada y concentrarse plenamente en la propuesta de normalización de sus relaciones", ha comunicado esta noche Borrell en su cuenta oficial en Twitter.

“We have a deal!



Very pleased to announce that Chief Negotiators of #Kosovo & #Serbia under EU-facilitation have agreed on measures to avoid further escalation and to fully concentrate on the proposal on normalisation of their relations.“