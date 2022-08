Serbia y Kosovo desbloquean la disputa sobre el reconocimiento de sus documentos de identidad

Los Gobiernos de Serbia y de Kosovo han alcanzado, con la mediación de la Unión Europea (UE), un acuerdo para desbloquear la disputa sobre el reconocimiento mutuo de sus documentos de identidad.

Así lo ha anunciado en Twitter el alto representante para la política exterior y de seguridad de la UE, Josep Borrell, quien ha felicitado a los líderes de Serbia y Kosovo por el compromiso alcanzado.

“I am happy that we found a European solution that facilitates travel between #Kosovo and #Serbia, which is in the interest of all citizens of Kosovo and Serbia.



I thank @predsednikrs and @albinkurti for their leadership, and underline the excellent practical EU - US cooperation pic.twitter.com/kO4UZNenwk“