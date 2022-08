La OTAN insta a rebajar la tensión entre Serbia y Kosovo y advierte que aumentará sus fuerzas ante una escalada

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha instado a Serbia y a Kosovo a rebajar tensiones y evitar una escalada de la violencia tras los bloqueos de los pasos fronterizos en Kosovo a finales de julio. Asimismo, ha recordado que la operación de mantenimiento de la paz de la OTAN en Kosovo (KFOR) está lista para actuar si es necesario.

Stoltenberg, que se ha reunido este miércoles por separado con el presidente serbio, Aleksandar Vucic, y con el primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, ha advertido que "si es necesario", la Alianza Atlántica moverá fuerzas y aumentará su presencia.

"Ya hemos aumentado la presencia en el norte. Estamos dispuestos a hacer más", ha dicho tras recordar que ya cuentan con cerca de 4.000 tropas desplegadas en la zona.

"Me alegra que la situación sobre el terreno haya mejorado, pero debemos aumentar una escalada mayor y evitar una retórica que no ayuda", ha advertido después de que el líder de Serbia haya acusado a su homólogo kosovar de estar preparando la matanza de serbios del norte de su país y de que el primer ministro de Kosovo haya aludido la posibilidad de que Serbia le declare la guerra.

