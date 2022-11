El PP se ha preguntado este lunes si la ley ‘solo sí es sí’ es un “efecto llamada” para agresores sexuales dado que “estos delitos son hoy más baratos que hace una semana” y “todo el que tiene intención de cometer uno sabe que ahora la pena es menor”. Mientras, la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual sigue estando en el foco político. Desde Podemos denuncian una “campaña política” contra el Ministerio de Igualdad y su titular, Irene Montero, por parte de medios de comunicación, jueces y partidos.

En una rueda de prensa, el portavoz del PP, Elías Bendodo, ha alertado de que en España “todos los días se producen delitos sexuales” y se ha preguntado de las consecuencias de la ley ‘solo sí es sí’ después de que varias condenas a agresores hayan sido rebajadas en aplicación de esta ley, que baja algunas penas mínimas para ciertos delitos y está “poniendo violadores en la calle”. “¿No será esto un efecto llamada?”, ha preguntado, y ha denunciado que “un Gobierno que no actúa” al respecto de los problemas que está dejando esta ley “no es responsable”.

El PP ha registrado ya en el Congreso su proposición no de ley para que se modifique la norma. En este sentido, el dirigente ‘popular’ ha ofrecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su “respaldo” y el de su líder, Alberto Núñez Feijóo, para cambiar la ley, que a su juicio es una “chapuza” y un “engendro del sectarismo ideológico” del Gobierno. “Sánchez no tiene nada más urgente que modificar la ley”, ha dicho.

Por otra parte, ha criticado que ahora el jefe del Ejecutivo “se ríe de todos los españoles” por incluir una campaña en un décimo de lotería de Navidad con el lema “Solo sí es sí”, que Bendodo atribuye a una “publicidad” de la ley. “Es el mayor desahogo que he visto en un gobierno con la que está cayendo, con el error brutal que se ha cometido, con los violadores en las calles y las víctimas atemorizadas. Hay que tener poca vergüenza”, ha reprochado, y ha añadido: “Los únicos a los que les toca la lotería son a los violadores y los agresores”. Y ha criticado que el Gobierno se ha “atrincherado en la soberbia y la prepotencia”.

Por otra parte, ha sido muy crítico también con Podemos por sus “ataques” a los jueces después de que Montero y otros responsables del Ministerio de Igualdad y del partido morado responsabilizaran al “machismo” de la justicia de la rebaja de condenas. Bendodo ha recordado que desde esta formación se habló de “fachas con toga” y ha pedido a los ministros socialistas del Gobierno que son magistrados (Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Pilar Llop) que se pronuncien, porque “están tragando con la aberración de esta ley”.

“Podemos es un partido para protestar, no para gobernar. El problema es cuando pones a gobernar a un partido así, pasan estas chapuzas”, ha zanjado.

Podemos habla de una "campaña" contra Montero

También ha hablado sobre la ley y lo que gira entorno a ella Isa Serra, portavoz de Podemos, quien ha asegurado que "cualquier demócrata" entiende que existe una "campaña política" contra el Ministerio de Igualdad y su titular, Irene Montero, por parte de medios de comunicación, jueces y políticos y que ésta "no tiene precedentes". Una campaña, ha añadido, que "perjudica" a los avances feministas logrados por este Departamento. Y ha recalcado que aunque se diga que la ley es de Irene Montero, el Ministerio de Justicia tuvo un papel clave en la definición de las penas.

Podemos ha insistido en defender esta ley y al recalcar que no necesita modificación puesto que ya existe una disposición en Derecho que implica que, una condena previa a una nueva ley, no se modificará si dicha condena tiene cabida en la ley nueva, como a su juicio es el caso. Y ha dicho que no se puede pronunciar sobre posibles modificaciones hasta que los partidos no concreten qué es lo que quieren cambiar.

Por otra parte, Podemos ha asegurado que no realiza ninguna crítica a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en su postura en la polémica en torno a la ley del 'solo sí es sí', ni tampoco considera que el mensaje de su exlíder Pablo Iglesias tildando de "cobarde" y "miserable" a los que se ponen de perfil ante los "ataques" a Irene Montero vayan dirigidos a la titular de Trabajo.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha recalcado por su parte en rueda de prensa que son muchas más las sentencias por delitos sexuales que no se están revisando que aquellos "poquísimos casos" que han rebajado la condena al agresor, por lo que ha pedido evitar el alarmismo mediático. Por eso, ha pedido responsabilidad a la hora de hablar de las peticiones de reducción de condenas, como la del abogado de uno de los condenados por 'La Manada': "Flaco favor le hacemos a las víctimas si mezclamos casos".