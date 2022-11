El republicano Kevin McCarthy, nominado como posible líder de la Cámara de Representantes de EE.UU.

El actual líder de la minoría republicana en la Cámara Baja de Estados Unidos, Kevin McCarthy, ha recibido este martes el apoyo de su formación para convertirse en presidente de la Cámara de Representantes si los conservadores logren hacerse con la mayoría.

Los resultados definitivos de la Cámara de Representantes todavía no se conocen, pero las proyecciones de los principales medios del país apuntan que los conservadores rozan una victoria casi segura.

La CNN y The Washington Post conceden a los republicanos 215 de los 535 escaños del Congreso, mientras que The New York Times les da 217, a tan solo uno de la mayoría.

El Partido Republicano obtuvo peores resultados de los esperados en las elecciones legislativas y los demócratas parecen haber frenado la "marea roja" que preveían las encuestas. Aunque todo apunta a que se harán con la Cámara Baja, el partido de Biden conserva el Senado tras el triunfo de la demócrata Catherine Cortez en Nevada.