El Partido Demócrata ha ganado el control del Senado de Estados Unidos con 50 escaños, ante la victoria de la legisladora Catherine Cortez Masto en el estado de Nevada, de acuerdo con las proyecciones este sábado. Cortez Masto se ha impuesto al republicano Adam Laxalt. El partido del presidente Joe Biden se haría así con la mayoría del Senado, frente a los 49 que han obtenido hasta ahora los republicanos.

El líder del grupo parlamentario demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer, ha celebrado este resultado y se ha comprometido a actuar como cortafuegos frente a la amenaza republicana que buscaba "prohibir el aborto en todo el país", tras relacionar la apuesta de los ciudadanos por su formación con la férrea defensa del derecho a decidir de las mujeres que ha llevado a cabo su partido.

"El pueblo estadounidense rechazó la dirección antidemocrática, autoritaria, desagradable y divisiva que los republicanos querían tomar en nuestro país", ha escrito Schumer en su perfil de Twitter.

“The American people rejected the anti-democratic, authoritarian, nasty, and divisive direction the MAGA Republicans wanted to take our country.“