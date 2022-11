Música Clásica: un mundo todavía de hombres que camina hacia la igualdad

Las cifras son demoledoras. El 95 % de los conciertos de las orquestas sinfónicas los dirigen hombres, tan solo el 1% de las obras programadas son de compositoras y el 23% de los conciertos con solista tienen como tal a una mujer.

Lo dicen la Fundación SGAE, la Asociación Clásicas y Modernas y la Asociación Mujeres en la Música en un estudio titulado ¿Dónde están las mujeres en la música sinfónica?, en el que han analizado la presencia de mujeres músicas durante la temporada 2018/2019, la última de la que tienen datos.

Pues eso es lo que nos preguntamos. ¿Dónde están? Para comprender el porqué de tal invisibilidad hemos entrevistado a cuatro mujeres. Una de ellas es Sakira Ventura, musicóloga. “No sé si el mundo de la música clásica es el mundo más desigual, pero las desigualdades son muy evidentes. Solo hay que consultar cualquier programa de cualquier institución musical para ver que las diferencias son abismales y muy tristes todavía”, lamenta.

Esta profesora de flauta travesera y lenguaje musical nos cuenta durante la charla que, en sus clases, suele explicar a sus alumnos que “no todo ha sido un camino de rosas”. “Hubo generaciones de musicólogas y compositoras que tuvieron que luchar y superar muchos obstáculos para que las mujeres ahora lo tengan tan fácil”, nos recuerda.

Una de esas mujeres que ahora pueden dedicarse a la música es Lavinia Anitescu, que empezó a estudiar violín a los seis años. “Me daba clases mi madre, que es también violinista, y la verdad es que me siento muy afortunada por dedicarme a esto y por poder hacer música todos los días”, nos responde cuando le preguntamos por sus comienzos.

En 2007, Anitescu ingresó por oposición en la Orquesta Sinfónica de RTVE, donde “las cosas se hacen bien”, asegura. “Se puede comprobar que en nuestra orquesta hay prácticamente tantas mujeres como hombres. Además, las pruebas se hacen detrás de una cortina, con lo cual lo que prima es la competencia y el talento y hay mujeres en los puestos de responsabilidad”, defiende.

Entre las que ocupan tales puestos está Estefanía García, inspectora y coordinadora del Coro de RTVE. “Soy la primera mujer en ocupar el cargo de inspectora y coordinadora del coro y es un orgullo como mujer haber roto el hielo”, dice orgullosa.

Compositoras y directoras de orquesta

Aunque las cosas van cambiando, García, que es mezzosoprano, reconoce que aún hay muchas desigualdades en el mundo de la música clásica: “La desigualdad en nuestro mundo es incisiva, sobre todo, en la composición y en la dirección. Hay muy pocas mujeres dirigiendo a grandes orquestas”, admite, para aclarar enseguida que la Orquesta Sinfónica y el Coro de RTVE sí contratan todos los años a mujeres para dirigirlos.

Bien lo sabe Lucía Marín, que ha sido directora invitada de esta orquesta. “Si yo soy directora de orquesta es porque ni mi familia ni mi maestro, Enrique García Asensio, me pusieron nunca la más mínima traba. Recuerdo perfectamente que el maestro dijo una vez en clase que, en los últimos 20 años, sus mejores alumnos había sido mujeres y que estaba convencido de que el futuro era nuestro”, relata con su sonrisa firme.

“Muchos compositores piensan que para dirigir hay que tener autoridad y fuerza“

Marín también reconoce que las mujeres como ella no lo han tenido nada fácil. “Hay escritos de compositores importantes de este país que dicen que el mundo de la dirección de orquesta es un mundo de hombres, porque para dirigir se requieren autoridad y fuerza. Nosotras, en cambio, estamos demostrando que se puede liderar con el corazón, con la emoción, con la energía y con las ganas de que las cosas pasen y no a base de fusta”, defiende.

Tampoco hace falta ser un hombre para componer, nos recuerda Sakira Ventura: “Las personas componen música. A partir de ahí, que cada cual saque sus propias conclusiones. Lo que no es justo es justificar que no se programa música de compositoras porque no tienen la misma calidad que la que componen los hombres. Es un argumento, una falacia que se ha ido repitiendo a lo largo de los siglos”.