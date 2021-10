La Orquesta y Coro RTVE se suma a la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con dos conciertos este sábado: por la mañana, una nueva cita del XXIV Ciclo de Música de Cámara de la Orquesta RTVE y ‘Los conciertos de Radio Clásica’; y por la noche, concierto extraordinario de ‘Las Noches del Monumental’.

‘Las Noches del Monumental’: ‘Nosotras… la música y las mujeres’

A las 22:00 comienzan este concierto extraordinario de ‘Las Noches del Monumental’. El Trío Magnacore, formado por la violinista Yulia Iglinova, el chelista Javier Albarés (ambos profesores de la Orquesta RTVE) y el pianista Vadim Gladkov, junto a la soprano Natalia Labourdette, interpretarán obras de Elena Kats-Chernin (Callyope), Robert Schumman (Widmung), Heitor Villa-Lobos (Bachiana brasileña n. 5 ‘Aria’), Joaquín Turina (Cantares), Astor Piazzolla (Primavera porteña), Ernesto Lecuona (María la O) y Gerónimo Giménez (Me llaman la primorosa).

A continuación, el grupo OctOver, integrado por las violinistas Irene de la Riva (profesora de la Orquesta RTVE), Marta Morán, Pilar Rubio, Anna Sibila García, las violistas Ana Chamorro e Isabel Cortés, los chelistas Irene Celestino y Blanca López y el percusionista de la Orquesta RTVE José Luis González, interpretarán un repertorio con clásicos de rock: ‘Bienvenidos’ (Miguel Ríos), ‘It’s my life’ (Bon Jovi), ‘I don’t wanna miss a thing’ (Aerosmith), ‘Código Cero’ (José Luis González), ‘Devil came to me’ (Dover),’ We will rock you’ (Queen) y ‘Ehuphoria’ (Loreen).