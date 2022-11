Podemos ha advertido a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de que debe "decidir si quiere ser o no candidata" a las próximas generales y, si bien ha reiterado que su voluntad sigue siendo llegar a una coalición con 'Sumar', ha insistido en que su formación debe ser "respetada" y "decisiva" en el ámbito de las fuerzas progresistas: "No se llegará muy lejos excluyendo a Podemos"

En rueda de prensa, el coportavoz estatal de la formación morada, Javier Sánchez Serna, ha asegurado que, cuando Díaz termine de organizar su plataforma, a la que define como su partido, escucharán su propuesta con la prioridad de llegar a una alianza electoral. Es entonces cuando entienden que la vicepresidenta debe despejar si es candidata a los próximos comicios generales, un aspecto del que hasta ahora "no tienen información".

Sánchez Serna también ha aclarado que el mensaje que lanzó el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, en la Universidad de Otoño del partido respecto a que Podemos debía ser "respetado", no se refería a la vicepresidenta sino que lo enmarcaba en un contexto más amplio, como denunciar los ataques de las cloacas o de sectores de medios de comunicación.

"Podemos debe ser fuerza decisiva"

"Cuando decimos que hay que respetar a Podemos pues no decimos nada alocado. No sé qué sorprende tanto decir que esta fuerza política que ha hecho un trabajo muy importante para la izquierda en 40 años, No sé si hay alguien que pensaba que no hay que respetarlo pero sí, decimos que hay que respetarlo y en la configuración de cualquier espacio progresista Podemos debe ser fuerza decisiva", ha recalcado.

El partido morado ha insistido durante los últimos meses que Díaz es su apuesta como cabeza de cartel para las próximas elecciones generales, aunque Sánchez Serna ha recalcado que depende de ella esa decisión. "Nosotros vamos a trabajar porque haya una coalición entre Podemos y el partido Sumar", ha desgranado para indicar, no obstante, que la prioridad ahora es salir al nuevo ciclo electoral para propiciar gobiernos progresistas más fuertes en ayuntamientos, comunidades y en el Ejecutivo estatal.

En consecuencia, ha prometido que Podemos va a estar en esos comicios y que las fuerzas progresistas necesitan un buen resultado en los comicios de mayo, dado que en caso contrario es difícil obtenerlo de cara a las elecciones generales.

De Iglesias, ha dicho que el exlíder de la formación morada fue claro en su mensaje y cree que "ahora mismo" no hay ninguna fuerza progresista con la idea de que se llegará "muy lejos excluyendo a Podemos". "Estoy convencido", ha desgranado.