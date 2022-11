Mientras, el fundador de la compañía, Jack Dorsey, se ha disculpado con los empleados de la red social después del despido de casi la mitad de la plantilla que su nuevo propietario, Elon Musk, ha llevado a cabo esta semana y ha asegurado ser el responsable de esta situación por "hacer crecer el tamaño de la empresa demasiado rápido".

Dorsey ha lamentado haberlo hecho, tras reconocer que es consciente de que muchos de los trabajadores y de las personas despedidas en los últimos días están enfadados con su antiguo jefe.

"Me doy cuenta de que muchos están enfadados conmigo. Soy responsable de por qué todos están en esta situación: hice crecer el tamaño de la empresa demasiado rápido. Me disculpo por eso", ha escrito en su perfil.

“Folks at Twitter past and present are strong and resilient. They will always find a way no matter how difficult the moment. I realize many are angry with me. I own the responsibility for why everyone is in this situation: I grew the company size too quickly. I apologize for that.“