07:57

Apenas unas horas después de la compra de Twitter por Elon Musk, el multimillonario se ha convertido en el centro de las críticas por compartir en esta red social información de una web de bulos. Fran Sevilla, corresponsal en EE.UU, nos cuenta los detalles y explica desde que se completó la compra, la red social se ha llenado de mensajes de odio, racistas, antisemitas y conspiracionistas sin ningún control por parte de la empresa. Enrique Dans, profesor de Innovación en IE University, ha insistido, en Las Mañanas de RNE, que la red social no ha cambiado nada en su política, “puede que cambie, pero de momento no.” Antes los mensajes de odio, Dans asegura que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que lo que pretende buscar no es censura sino “quién está detrás de una cuenta de Twitter y que no se pueda abrir fácilmente un montón de cuentas.” Dans ha asegurado que desde la toma de posesión de la red social por parte de Elon Musk, ha habido un torrente de bajas de Twitter y que habrá más porque va a intentar eliminar las cuentas falsas y eso significa que “de la noche a la mañana van a desaparecer millones.” Y añade, esta es la razón por la que saca a Twitter del mercado, este último valora los números absolutos y castigaría muchísimo que se pierdan tantas cuentas.