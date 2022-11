El comité de huelga ha acordado suspender los paros en Airbus a partir del próximo lunes, tras haberse abierto una vía de negociación con la empresa para poder negociar la revisión salarial de los trabajadores, han informado este viernes los sindicatos CCOO y UGT.

En una nota de prensa, han indicado que Airbus-España ha convocado al comité de huelga la próxima semana, por lo que ha decidido suspenderla el lunes, aunque han puntualizado que la suspensión no significa que se desconvoque.

Al respecto, el presidente del comité de empresa de la planta de Airbus en Illescas (Toledo), Óscar Aguado, ha advertido: "Aquí no se ha acabado nada (...) el ejercicio que hemos hecho durante estos tres días yo lo voy a calificar de histórico porque no lo he vivido nunca en esta compañía".