"Caos", "improvisación", "desastre", "maltrato", "debacle". Así han tildado varios grupos de médicos y sanitarios los primeros días del nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias en la Comunidad de Madrid. Las críticas llegan desde sindicatos como Amyts, que iniciará una huelga indefinida este lunes, pero también de organizaciones profesionales como el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid o la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria (SoMaMFyC).

"La deficitaria gestión de la Sanidad en la Comunidad de Madrid está cercana a un punto de quiebra", han valorado estos últimos en un comunicado junto a la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), en el que lamentan que se prometa un servicio "sin contar con una plantilla suficiente" y "bajo acusaciones" por parte de los dirigentes de "boicot".

Incidentes y cierres en los nuevos centros "24 horas"

Profesionales y gobierno autonómico ofrecen visiones muy distintas de la apertura y reapertura de, en total, 80 puntos de atención continuada. La Consejería de Sanidad anunció que el 27 de octubre se recuperarían los 37 SUAP (Servicios de Urgencias de Atención Primaria), cerrados desde la pandemia, para sumarse a los 41 SAR (Servicios de Atención Rural), que ya funcionaban. Así, nacían 78 nuevos "Centros Sanitarios 24 horas".

Sin embargo, la denominación ha resultado no ser literal: al menos 14 de ellos estuvieron cerrados este miércoles y en otros 17 faltaba personal (médicos, enfermeras o celadores), según los datos recabados por la Plataforma SAR, que habla de un 38% de centros sin personal médico en algún momento del día. Es lo que se encontró por la tarde Griselda López, enfermera en Mejorada del Campo, quien ha decidido que no abrirá el centro si no hay un facultativo. "No estoy dispuesta porque cualquier urgencia grave creo que estaría comprometida", ha explicado en el Telediario.

“Ayer 2 de nov quedó el 38% de los centros sin medicina, el 18% sin enfermería y el 21% sin celador/a.

Cerraron 14 centros.



La esperanza de @IdiazAyuso y @eruizescudero es que nos acabaremos acostumbrado a estas cifras de miseria.



NO LO VAN A CONSEGUIR. pic.twitter.com/zkg07IrEGT“ — SAR MADRID (@PlataformaSAR) November 3, 2022

Al respecto, la secretaria general del sindicato médico Amyts, Ángela Hernández, ha estimado que "un punto de atención de urgencias extrahospitalarias sin un médico debería informarse a la población como no operativo para no retrasar actuaciones que precisen atención urgente".

El gobierno regional, en cambio, hace un balance positivo del funcionamiento del nuevo modelo. “Se ha atendido a todos los pacientes que lo han solicitado y sin que en los centros se hayan reportado incidencias de calado”, ha defendido el consejero Enrique Ruiz Escudero en la Asamblea de Madrid. De acuerdo con su departamento, el 90% de los centros ha contado desde los primeros días con "médico y/o enfermera".