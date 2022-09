En España se necesitan enfermeras. Concretamente, faltan más de 95.000 para poder llegar a la media europea. Una escasez "alarmante" que presentan casi todas las comunidades autónomas y que compromete la salud de los ciudadanos, según ha señalado el nuevo informe del Consejo General de Enfermería (CGE) publicado este martes y adelantado por su vicepresidente, José Luis Cobos Serrano, en una entrevista a RNE.

En total, hay únicamente 330.000 profesionales de la enfermería en España, es decir, por cada 100.00 habitantes solo están disponibles 625 enfermeras. La medida europea, sin embargo, es de 827.

Así, España ocupa el séptimo lugar por la cola en la Unión Europea. Por debajo de nuestro país solo están Eslovaquia, Italia, Hungría, Bulgaria, Grecia y Letonia. Y, por encima, se encuentran Bélgica (1.824 por cada 100.000 habitantes), Finlandia, Dinamarca, Irlanda y Luxemburgo.

"No disponer de unas plantillas suficientes de enfermeras y enfermeros conlleva una mayor probabilidad de riesgos, complicaciones, reingresos , efectos adversos, e incluso, fallecimiento", ha advertido al respecto el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya.

En Bélgica, de hecho, hay una proporción de 85 % enfermeros frente a un 15 % de médicos. "Lo que no se puede hacer es que todo lo lleven los médicos, como hace España", ha insistido el presidente del consejo, quien ha destacado también que muchas profesionales solo llegan a cobrar mil euros mensuales.

No obstante, España sí está por encima de la media europea en algo: en el colectivo médico. Según ha señalado el CGE, en España hay un 60% de enfermeras frente a un 40% de médicos , mientras que el promedio de los vecinos europeos se sitúa en el 70% de enfermeras y un 30% de médicos.

En el caso de las provincias, también superan el promedio de la UE Cáceres, Álava y Soria . Por el contrario, Pontevedra, Guadalajara, Murcia, Ourense y Alicante son aquellas con las peores cifras. "Está en riesgo la seguridad del paciente. No hay equidad en el SNS", ha lamentado Pérez Raya.

Las propuestas del CGE para mejorar la enfermería

Ante esta situación, que hizo salir a la calle a los enfermeros en junio, el CGE ha propuesto elaborar con precisión un informe de las necesidades reales de enfermeras que tenga en cuenta las ratios nacionales y europeas, el envejecimiento de la población, la naturalidad, la dispersión geográfica y las necesidades de enfermeras especialistas.

Para Pérez Raya, otra de las soluciones contra la escasez de profesionales pasa por atraer a los 15.000 profesionales que se encuentran fuera de España. "No se puede entender que en el sistema español se formen enfermeras durante cuatro años, y que luego no se aproveche y se vayan fuera. Algo aliviaría si estuvieran aquí", ha asegurado el presidente del CGE, que, por otro lado, ha añadido que "las condiciones y los sueldos de España no se pueden equiparar con lo que hay en el resto de Europa".



Asimismo, el Consejo lanzará una campaña en medios de comunicación que incluirá un anuncio que se emitirá en distintas televisiones, cines y en redes sociales. En el anuncio, y bajo el título Enfermeras, imprescindibles, se pueden ver cuatro de las múltiples situaciones en las que la intervención enfermera es esencial: el educativo, a través de la figura de la enfermera escolar; el de Atención Primaria; el de las emergencias y el de las unidades de Cuidados Críticos.