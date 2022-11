La portavoz parlamentaria de Más Madrid, Mónica García, ha avanzado este jueves que su partido presentará una denuncia ante la Inspección Sanitaria para que "ponga cartas" en la "negligencia" de la Comunidad de Madrid con la apertura de los Puntos de Atención Continuada (PAC), es decir, de las urgencias de atención primaria.

"Voy a presentar ahora mismo una denuncia ante la inspección sanitaria", ha advertido García durante la sesión de control que se celebra este jueves en la Asamblea de Madrid, un encuentro marcado por las críticas de los grupos de la izquierda a este servicio, que abrió el 27 de octubre en sustitución de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP), cerrados a principios de la pandemia.

En la denuncia, Más Madrid pide la apertura de un expediente informativo y que se exija responsabilidades a las gerencias responsables. Además, solicita que, si se detecta deficiencias graves, se decrete la suspensión cautelar de su actividad.

García insta a Ayuso a pedir perdón

Por otro lado, García ha instado a la presidenta regional a que “pida perdón” tanto a los sanitarios como a los pacientes por “la angustia, la ansiedad, por el tiempo que han perdido, por el despropósito y la improvisación, por el caos y la chapuza”.

Además, ha defendido que a los sanitarios -llamados “vagos” por Ayuso, según García-, porque su “orgullo por el trabajo no entra en esta Cámara y cuando les acusa de no querer trabajar, no tiene ni idea de lo que habla porque nuestra pasión es nuestra profesión”.

Ante estas palabras, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que sus “provocaciones abochornan y no representan” a los sanitarios de la región porque los “politiza”.

“Usted ya estaba llamando a la huelga incluso en estos días y es la única sanitaria que se aprovecha de lo público para boicotearlo desde dentro para que funcione mal. Vive del dolor, vive del miedo, vive del terror. Es bochornoso lo que hace”, ha afirmado Díaz Ayuso.

A la pregunta formulada por el Partido Popular, Ayuso ha agradecido el trabajo de los sanitarios y a los que irán a trabajar "a pesar del terror sindical y político" de la izquierda, y ha apuntado que el servicio ha atendido a 10.700 personas; de las cuales el 55 % de las atenciones han sido de enfermería.