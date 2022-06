"Vergüenza", "caos", "improvisación", "falta de realismo", "muy pobre"... Los términos y adjetivos que el sector sanitario madrileño dedica al nuevo protocolo para regular el funcionamiento de los centros de salud de cara al verano son demoledores, y evidencian la desesperación de unos profesionales que ven cómo sus condiciones, lejos de mejorar, tienden a deteriorarse aún más con el paso de los meses. El título del protocolo apenas deja lugar a la duda: Procedimiento de actuación ante la ausencia de médico de familia en un centro de salud. Básicamente, reconoce que hay "déficit" de médicos de familia en la comunidad autónoma madrileña, y ante este vacío, apunta como solución a que sean las enfermeras quienes atiendan a los pacientes.

En el documento se asegura que la falta de médicos de esta especialidad precisa de las "posibilidades de atención de otros profesionales" además de "reorganizar flujos de atención" para poder mantener la continuidad de los centros de salud. Sobre las enfermeras, mantiene que "están capacitadas para el liderazgo clínico-asistencial de los centros de salud", pero reconoce que hay "competencias exclusivas" -especialmente por limitaciones legislativas- que hacen que se "precisen" otros "roles de equipo". Es por ello que plantea la necesidad de "articular circuitos de derivación".

El Gobierno de la Comunidad de Madrid defiende que el nuevo plan sanitario tiene como objetivo "dar el mejor servicio" a los ciudadanos. Fuentes del Ejecutivo regional consultadas por RTVE.es argumentan que se trata de un "problema generalizado en las comunidades autónomas", ya que "en el Sistema Nacional de Salud existe una situación generalizada de déficit de médicos de familia y pediatras que dificulta la cobertura de plazas en la atención primaria".

Explican que, para paliarlo, la Consejería de Sanidad ha puesto en marcha medidas "para hacer más atractiva la atención primaria y captar profesionales para desempeñar su labor en los centros de salud, con el Plan de Mejora de Atención Primaria, que ofrece plazas para médicos de familia y pediatras".

Además, recuerdan que la Consejería, entre otras iniciativas, "reclamó en octubre al Ministerio de Sanidad un paquete de medidas estructurales para reorganizar la formación e incorporación de los facultativos en la atención primaria, así como la creación de la especialidad de Urgencias, dado que muchos profesionales que terminan su residencia en los centros de salud optan por puestos en las urgencias hospitalarias".

Reconocimiento explícito

Los profesionales sanitarios madrileños reconocen que el deterioro de la atención primaria es generalizado en la mayor parte de las regiones españolas, pero también que el nuevo documento es un reconocimiento explícito de la Consejería de Sanidad del grado de abandono que llevan años denunciando, y al que la pandemia de COVID-19 "ha terminado de dar la puntilla". "Es el protocolo de la vergüenza, el reconocimiento a que no hay médicos y a que no pueden darle solución de ninguna manera", valora para RTVE.es Amparo Naranjo, médico de familia y delegada de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el sindicato mayoritario de personal médico y facultativo de esta comunidad autónoma.

“"La medicina de familia está muy mal en toda España, pero la comunidad donde peor está es Madrid“

Naranjo cree desde el Gobierno regional "están dejando caer la atención primaria, y suponemos que vamos hacia una privatización encubierta desde hace ya muchos años". "La medicina de familia está muy mal en toda España, pero la comunidad donde peor está es Madrid, con muchísima diferencia", asegura esta delegada sindical, quien advierte de que "llevamos muchos años avisando: no hay médicos, no hay recambio, los profesionales se están yendo. Nos están machacando... Yo me siento a veces en la consulta como si estuviese poniendo piezas en una cadena de montaje, y no he hecho Medicina para acabar así".