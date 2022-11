La tensión política por la ruptura de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se traslada este miércoles al pleno del Congreso, en una sesión de control en la que, aunque no hay preguntas sobre este asunto, será la primera vez en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encarará directamente con los 'populares'. Y es más que probable que este asunto ocupe parte del protagonismo en esta esperada jornada parlamentaria.

En este caso, con la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, que preguntará al jefe del Ejecutivo si cree que con sus políticas se generan oportunidades para los españoles.

En una semana en la que se debate la enmienda a la totalidad a los impuestos a la banca y a las eléctricas y con las enmiendas a la nueva ley trans registradas el mismo miércoles, el PP centrará sus preguntas al Gobierno en la economía, después de conocerse que España entrará en recesión técnica en 2023 y que el PIB se ha frenado en el tercer trimestre, con un leve crecimiento del 0,2%

Sin embargo, aunque el PP preguntará si las previsiones del Gobierno son "fiables", como telón de fondo están los últimos reproches del Ejecutivo y del PP a cuenta de la ruptura de las negociaciones para renovar el poder judicial y sobre la reforma del delito de sedición, la última línea roja impuesta por el PP para sentarse a hablar.

Cruce de acusaciones entre PSOE y PP

La decisión del Partido Popular de suspender las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial hizo saltar por los aires un pacto que parecía casi cerrado y que devolvería a la normalidad al poder judicial tras casi cuatro años en funciones.

Aunque, en un primer momento, el Gobierno y el PP, sostuvieron que las negociaciones estaban "muy avanzadas" tras superar las exigencias de Alberto Núñez Feijóo sobre despolitizar el Poder Judicial con una reforma del sistema de elección de los 20 vocales del CGPJ, las negociaciones volvieron a encallar a causa de la reforma del delito de sedición.

A cuenta del compromiso del Ejecutivo con la reforma de este delito, cuyo objetivo es hacerlo "homologable" a otras democracias europeas, Feijóo decidió romper las negociaciones. El Gobierno acusa a al líder del partido de "obedecer a los ultras" de su partido y consideran "insoportable" que no cumpla la constitución y el PP recalca que las negociaciones están "paralizadas, pero no rotas" y que las retomaría si Sánchez se compromete "por escrito" a no tocar la sedición, a lo que el Ejecutivo responde que no admite "chantajes".

Este bloqueo es una situación inédita en la democracia española. Hasta 2018, el Gobierno y la oposición siempre se habían puesto de acuerdo para renovar el CGPJ. Pero después de que estallara el pacto a finales de ese año tras la filtración de un "whatsapp" del entonces portavoz 'popular' en el Senado, Ignacio Cosidó, sobre controlar la Sala Segunda del Supremo "por la puerta de atrás", ha sido absolutamente imposible. El Poder Judicial sigue representando la mayoría conservadora que logró Mariano Rajoy en las elecciones de 2011, ya que la designación del presidente y los actuales vocales se produjo en 2013. Desde su creación en el año 1980, el CGPJ ha afrontado retrasos en cinco ocasiones además de la actual. Los dos bloqueos más largos han tenido lugar con el PP en la oposición (22 meses entre 2006 y 2008, y tres años y diez meses ahora ahora).