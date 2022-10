El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este sábado que suspendió la negociación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando tuvo "constancia" de que el Gobierno "quería debilitar las instituciones" y ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "mentir a todos todo el tiempo".

Así lo ha expresado en la clausura de la tradicional pulpada del PP de Lugo, en la que ha participado junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y en la que ha dicho que Sánchez tiene dos caminos a tomar: "Defender el Estado con todas sus consecuencias o entregarlo a los que no hace tanto se sublevaron contra el Estado".

Y le ha advertido que, si elige lo primero, "encontrará al PP", pero si opta por el segundo, hallará a los 'populares' "en frente". En este sentido, ha incidido en que "nadie puede culpar al PP de las incoherencias" del "Gobierno frankenstein" que "antepone los intereses personales del presidente a los generales de la nación".

Así estalló la última negociación para el CGPJ: de "el acuerdo está listo" al "no con este PSOE" ROCÍO GIL GRANDE

Insiste en que el PP tendió la mano

Según ha resaltado, el PP ha "tendido la mano" al Gobierno para profundizar en la "independencia judicial y despolitizar la justicia", pero se ha encontrado con una respuesta "entre el silencio y el insulto" en la que el Ejecutivo ha optado por la vía del "radicalismo y el independentismo".

"Sánchez prefiere pactar, acordar y gobernar con ellos antes que con el constitucionalismo. Lo demostró cuando confirmó su intención de adaptar el Código Penal a exigencias de sus socios", ha lamentado, para insistir en que el freno al pacto del CGPJ se produjo por el anuncio sobre la reforma del delito de sedición realizado por el Gobierno central.

Para Feijóo, con ese anuncio Sánchez "confirmó que estaba mintiendo durante negociación del CGPJ". "Lo confirmo porque quería romper la negociación o porque le obligaban a romperla", ha apuntado, para advertir de que no se puede querer "proteger el Estado de derecho con una mano y desprotegerlo con la otra".

Sobre el discurso de Sánchez este sábado, en el que ha pedido cumplir la Constitución "todos los días del año, se esté en el gobierno o en la oposición", Feijóo ha hecho hincapié en que el orden constitucional "no se protege a plazos o por partes".

Y ha remarcado que desde luego que no es posible pactar doblemente con los que quieren fortalecer el Estado y con los que quieren debilitarlo, volviendo a reclamar a Sánchez que le tocaría elegir entre ellos o los independentistas y alejando posibles acuerdos.

En una "democracia consolidada", ha afirmado Feijóo, "el Código Penal no se pacta con los que delinquen", y sí, en cambio, "se aplica a los que delinquen".

"A mí me duele el conjunto de España", ha reforzado Feijóo su argumento, y ha añadido que no compensa bajo ningún concepto debilitar al Estado a cambio de "pasarse unos meses más en La Moncloa" porque bajo su punto de vista lo importante es lo que un político hace durante su presidencia y no cuánto dure la misma.