Descender 500 metros bajo tierra no es tarea fácil. Hay que hacerlo en un ascensor que tarda unos siete minutos, llevar casco con linterna, material de emergencias y tapones en los oídos para amortiguar el ruido atronador. Esta es la distancia que hay que recorrer para llegar a la veta en la que se almacenarán durante un millón de años los residuos más radioactivos de Francia.

RTVE.es ha accedido al laboratorio subterráneo de Bure, a unos 300 kilómetros al este de París, donde se lleva a cabo la delicada tarea de investigar cómo se almacenan estos peligrosos residuos. Aquí se analiza qué tipo de material aísla mejor la radioactividad o cómo evitar que esta pueda infiltrarse en los acuíferos cercanos o salir a la superficie en caso de terremoto. Esta es la última entrega de una serie sobre la nuclear en Europa mediante la cual este medio ha viajado a Alemania y Francia para conocer de primera mano el debate sobre esta energía.

La historia del almacén de Bure, que se espera que comience a funcionar alrededor de 2035 y se selle en 2150, es paralelamente otra historia de fuerte oposición ciudadana. A apenas dos kilómetros del laboratorio se encuentra la Maison de Résistance, la Casa de la Resistencia, donde desde hace casi dos décadas viven y luchan decenas de activistas antinucleares para evitar que se instale aquí el proyecto.

Francia encomienda su futuro a una apuesta redoblada por la energía nuclear: "No hay equivalente en el mundo" ÁLVARO CABALLERO (Enviado especial a Francia) | DatosRTVE

¿Por qué en Bure? "Nadie quiere un almacén de residuos radioactivos en su ciudad" , asegura Joël Domenjoud, histórico activista de la asociación Sortir du Nucleáire (Salir de la Nuclear), en un encuentro con periodistas internacionales en la Casa de la Resistencia. Sin embargo, ANDRA, la empresa que se encarga de gestionar estos residuos en Francia, eligió este pequeño pueblo de menos de 100 habitantes porque "aquí no había la suficiente población para movilizarse" , denuncia.

Décadas de manifestaciones, sabotajes y barricadas

Mientras tanto, en la superficie, los activistas reflexionan sobre su larga movilización contra este almacén. Su mayor preocupación, asegura Domenjoud, es que los restos nucleares contaminen los acuíferos y condenen definitivamente a esta región cercana a Verdún, donde se vivieron las batallas más cruentas de la I Guerra Mundial y que desde hace décadas lucha su propia batalla contra el declive económico y demográfico.

"Es un departamento desindustrializado, que ha perdido el 15% de la población. Se vendió que este proyecto iba a ayudar a recuperar la economía, pero eso no ha ocurrido a pesar de los millones invertidos en Cigéo", lamenta el activista. Señala, eso sí, que a pesar de que se eligió un lugar poco habitado y con la población envejecida para construir el almacén, la movilización contra el proyecto fue masiva.

Joël Domenjoud, activista antinuclear, en la Casa de la Resistencia de Bure ÁLVARO CABALLERO

Desde finales de los noventa, cuando se decidió el emplazamiento de Cigéo, se han sucedido decenas de manifestaciones en las que han participado miles de personas, pero la protesta no siempre ha sido pacífica. Los activistas se encadenaron al bosque que se iba a talar para construir el proyecto, sabotearon con cementos las excavaciones de ANDRA, levantaron barricadas y quemaron coches de empresarios, diplomáticos y policías.

Por su parte, la policía respondió con decenas de arrestos -entre ellos el del propio Domenjoud-, lanzamiento de gases lacrimógenos, y el allanamiento de la Casa de la Resistencia en varias ocasiones. Sin embargo, las protestas alcanzaron un gran protagonismo mediático y atrajeron a la zona a activistas del resto de Francia y de Europa. No solo viven en este caserón en pleno centro de Bure, comprado y reformado por ellos mismos, sino que han alquilado otras viviendas en varios pueblos alrededor.

Pero si, como dicen, nadie quiere un almacén radioactivo debajo de su casa, ¿por qué aquí no y en otro lugar de Francia sí? "No hay una solución buena para los residuos nucleares, pero si creas un agujero aquí donde almacenar residuos, seguiremos produciendo más residuos y no habrá un debate nacional sobre nuestro modelo económico y energético", responde el portavoz de la asociación.

Angelique Huguin, otra de las activistas de la casa, añade que aquí no solo luchan contra este almacén o contra la nuclear, sino que trabajan para "crear un nuevo mundo". "Construimos espacios donde experimentar otras maneras de vivir. Aquí tenemos una vida muy bonita".