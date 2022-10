El jefe del Estado Mayor General de Rusia, Valery Gerasimov, y el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley, han hablado este lunes por teléfono y han discutido sobre las denuncias de Moscú de que Ucrania podría utilizar una "bomba sucia".

Mientras las fuerzas ucranianas avanzaban hacia la provincia de Jersón, ocupada por Rusia, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigu, llamó este domingo por teléfono a sus homólogos de países occidentales para denunciar que Kiev planeaba usar la conocida como "bomba sucia". En una declaración conjunta, los ministros de Exteriores de Francia, Reino Unido y Estados Unidos rechazaron las acusaciones y reafirmaron su apoyo a Ucrania.

Por su parte, Ucrania ha negado estas acusaciones y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó en un discurso que la acusación de Moscú era una señal de que planeaba llevar a cabo un ataque de este tipo para después acusar a Kiev.

El Kremlin asegura que la amenaza es "real"

El Kremlin ha advertido este lunes de que la amenaza del posible uso de una "bomba sucia" por parte de las autoridades ucranianas es "real", poco después de que Zelenski negara tajantemente dichos planes.

"El que haya desconfianza hacia la información proporcionada por la parte rusa no significa que la amenaza del uso de una 'bomba sucia' no existe. La amenaza es real", ha señalado el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, quien ha añadido que la respectiva información fue comunicada por el ministro de Defensa rusa a sus homólogos de Reino Unido, Francia y Estados Unidos. "Ahora es asunto suyo si se lo creen o no", ha recalcado.

El ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, ha señalado en un mensaje en Twitter que ha hablado con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y que ambos coinciden en que "la campaña de desinformación de Rusia sobre la 'bomba sucia' podría tener como objetivo crear un pretexto para una operación de falsa bandera".

Las 'bombas sucias', también conocidas como dispositivo de dispersión radiológica, son una combinación de explosivos, como la dinamita, y polvo o perdigones radiactivos. Una 'bomba sucia' no puede generar una explosión atómica, pero cuando son detonados, el impacto despide materiales radioactivos en el área.

El principal peligro de este tipo de bombas deriva de la explosión, no de la radiación, que puede causar lesiones de gravedad y daños materiales.