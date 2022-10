El mensaje elegido este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un nuevo 'cara a cara' contra el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha sido el de "no olvidar las lecciones de la pandemia". Bajo esta premisa, Sánchez ha reivindicado la protección del Estado del bienestar frente a aquellos que buscan "podarlo" y, en este sentido, se ha comprometido a movilizar "todos los recursos" para "doblegar la curva de la inflación". Feijóo, por su parte, le ha reprochado que hable de "justicia social" cuando a su juicio niega el Ingreso Mínimo Vital a muchos españoles en situación de pobreza y le ha pedido que retire sus "Presupuestos ficticios", que ha augurado que serán "los últimos" como presidente.

Es el tercer debate entre ambos líderes desde el cambio en la presidencia popular y el segundo de este nuevo curso político. Este, en cambio, ha sido menos bronco que los anteriores. Tanto Sánchez como Feijóo han tenido en cuenta la reanudación de las conversaciones para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, con el fin de que no descarrilen las conversaciones, han preferido rebajar el tono y no pronunciarse al respecto.

"En la última intervención expliqué las dificultades que tiene el Gobierno de llegar a un acuerdo con el PP. Parece que ahora podemos llegar a un acuerdo para reformar el CGPJ y el Tribunal Constitucional y, en aras de preservar ese espacio, creo que es importante dejarlo a un lado (...) por el bien de la democracia", ha señalado Sánchez al comienzo de su réplica al líder popular. Feijóo, por su parte, no ha hecho referencia alguna a la negociación de ese organismo en sus intervenciones.

Como en el anterior 'cara a cara', el presidente del Gobierno se ha valido del tiempo ilimitado que le otorga el reglamento de la Cámara Alta para pronunciar un discurso inicial de casi una hora e invertir cerca de otra hora en las dos réplicas, frente a los 15 minutos tasados para el PP y los 5 en el turno de respuesta, que finalmente se han convertido en unos 30 minutos en total. Y, si las medidas económicas y energéticas fueron las grandes protagonistas en el anterior debate, esta vez ha estado marcado por la batalla de modelos fiscales, de actualidad en las últimas semanas a cuenta de las subidas de impuestos del Gobierno a las grandes fortunas y las bajadas generalizadas de los ejecutivos autonómicos del PP.

Fuentes del PSOE a RTVE han señalado que el debate ha puesto de manifiesto que el Gobierno "tiene un plan para salir de esta crisis" frente a un Feijóo que "se ha perdido entre la demagogia, las cifras falsas y las fake news para esconder su falta de alternativa". "En el PSOE vamos a estar, siempre y sin dudar, con los que reciben las facturas de la luz y el gas, y no con los que las emiten", han añadido. Por su parte, fuentes populares han reconocido "el cambio de tono del presidente" y han destacado que ha sido un debate "cordial" donde Sánchez "ha hablado dos horas y tampoco ha traído grandes novedades". "No ha sido un debate bronco, sí contundente", han recalcado.

Asimismo, se ha mostrado convencido de que la economía española sorteará la recesión en 2023 y que, aunque se producirá una desaceleración del crecimiento, los organismos internacionales coinciden en que el país liderará el próximo año el crecimiento europeo . "No vamos a caer en la autocomplacencia, pero es importante no abonar el derrotismo y el miedo. Vamos a superar esta crisis. Nuestros ciudadanos tienen una fortaleza inmensa, nuestras instituciones y empresas están mejor preparadas y el Gobierno tiene un plan de respuesta claro", ha dicho.

En una nueva alusión a la pandemia, el jefe del Ejecutivo ha insistido en que, igual que "entonces se trató de doblegar la curva de contagios, hoy se trata de doblegar la curva de los precios" y, para ello, ha dicho, utilizarán "todos los recursos" a su alcance. No obstante, y frente a las críticas de la oposición por el margen fiscal de 10.000 millones de euros que el Gobierno se reserva para futuras actuaciones el próximo año, Sánchez ha dicho que "no van a anunciar todas las medidas de sopetón, sino de forma escalonada, en función de la evolución de la situación", como en su día se hizo con la desescalada. "Nuestro norte es el mismo: proteger a las familias, las empresas, los trabajadores, la industria, las pymes y los autónomos mientras conseguimos doblegar la curva movilizando los recursos necesarios bajo un potente escudo social", ha insistido.

Feijóo critica que hable de "justicia social" cuando niega el IMV

Frente a las recetas del Gobierno, Feijóo ha apostado por un modelo económico basado en más control del gasto público con medidas como la reducción de ministerios. En un tono más duro, ha acusado a Sánchez de “llegar al Gobierno a lomos de una mentira” -en referencia a la moción de censura por la sentencia de la Gürtel- y de gobernar "la nación europea con la peor recuperación económica de Europa". Así, el líder del PP ha criticado a Sánchez por presumir de que España va "bien" cuando es "el último país en recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia", continúa "líder en desempleo" y la inflación sigue elevada. "Que el Gobierno haya fallado siempre en sus previsiones economicas será insolvencia o mala fe", ha dicho, usando las mismas palabras que Sánchez le dedicó en el anterior 'cara a cara'.

Feijóo también ha reprochado al jefe del Ejecutivo que su principal problema es que lidera un Gobierno que no cree en este país y cuya única preocupación son "las próximas elecciones". "Yo no pactaré con el independentismo para que los niños españoles no puedan aprender español en España. Por eso, señoría, yo no estoy preocupado por las elecciones próximas. Cómo lo iba a estar con lo bien que va usted en las encuestas. Señor Sánchez, el dibujo de la política económica, social y laboral de España es el mismo dibujo que sale de la demoscopia del señor Tezanos", ha enfatizado en referencia al último barómetro del CIS, que disparó al PSOE al 32,7 %, su máximo de la legislatura.

Además, ha acusado a Sánchez "hipotecar" al país con los Presupuestos de 2023, que ha tildado de "ficticios", por lo que le ha pedido que los retire. "Creo que este va a ser su último Presupuesto como presidente del Gobierno de España. Lo digo de corazón, sin afán de ofenderlo", ha enfatizado. Y es que, bajo su punto de vista, va a "cargar a las generaciones futuras con la mayor deuda pública de la historia" debido al aumento del gasto público, mientras sus rebajas fiscales "no llegan a las clases medias".

02.02 min Feijóo pide a Sánchez retirar los Presupuestos y dice que se basan en previsiones "ficticias": "¿Insolvencia o mala fe?"

En este contexto, al intento de Sánchez de que se pronuncie sobre si está de acuerdo con la subida de las pensiones con el IPC del 8,5 % prevista para el próximo año, Feijóo le ha respondido que "no dé lecciones" y le ha echado en cara que votara a favor de congelarlas cuando era diputado durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Y, tras ser acusado por el presidente del Gobierno de no aportar una sola propuesta, el líder nacional del PP ha depositado sobre la mesa del presidente del Senado, Ander Gil, su propuesta energética, la misma que le hizo llegar en su día al jefe del Ejecutivo pero que, según ha dicho, no ha obtenido una respuesta.

Por último, también ha cargado contra Sánchez por hablar de "justicia social" y "escudo social" cuando a su juicio niega el Ingreso Mínimo Vital a muchos españoles en situación de pobreza y no baja el IVA de los productos básicos de la cesta de la compra. "Es necesario madurez y dejarse de mantras infantiles que solo tienen la vista puesta en las próximas elecciones", ha proclamado el líder del PP, para después sentenciar: "El problema es que usted ya no cree en España y los españoles han dejado de creer en usted".