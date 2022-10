Las bonificaciones fiscales al empleo indefinido anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para las provincias de Cuenca, Teruel y Soria son una ayuda bien recibida entre la España Vaciada, pero recuerda que hace falta mucho más para retener y atraer empresas y frenar la despoblación en estos territorios: “Si no tienes internet de calidad, una carretera decente o un tren cerca, no puedes competir igual que una empresa de Madrid o Barcelona, que tienen toda la logística y medios a su alcance”.

Durante su comparecencia en el Congreso este jueves, Sánchez aprovechó para anunciar una reducción del 5% al 20% en las cotizaciones empresariales, en los contratos indefinidos existentes y en los nuevos de este tipo que se firmen. El objetivo, dijo, es “fortalecer el tejido productivo, creando nuevas oportunidades en estos municipios”, garantizar “empleos dignos y servicios públicos de calidad en todo el territorio”, y añadió: “La despoblación no es un fenómeno irreversible ni un problema sin solución”.

Desde Teruel Existe, Soria Ya! y Cuenca Ahora, tres organizaciones que llevan décadas luchando contra la despoblación y forman parte de la España Vaciada, valoran positivamente el anuncio pero lo ven insuficiente y piden “políticas estructurales” y un pacto de Estado como compromiso de todas las fuerzas políticas.

“Si tu empresa necesita cualquier cosa, tiene que venir otra empresa de servicios desde Zaragoza, Logroño, Pamplona o Madrid para instalarlo. Esa es otra desventaja competitiva de estar en un territorio despoblado y aislado, así como no encontrar trabajadores cualificados o que no haya vivienda para ellos”, explica por su parte Ángel Ceña, el líder de Soria Ya! en las Cortes de Castilla y León.

“La clave es que no desaparezcan más servicios básicos”

Soria, Teruel y Cuenca juntas no alcanzan ni la décima parte de población que tiene Madrid capital y no han dejado de menguar. Entre 2001 y 2021 (último año del que hay datos cerrados del INE), han perdido más de 10.000 habitantes. Por su baja densidad de población, la Unión Europea ha reconocido su problema de despoblación grave y crónico y permite aplicar una fiscalidad e incentivos distinta, como ocurre con los territorios insulares españoles.

Pero más allá de la fiscalidad, desde la España Vaciada recuerdan que uno de los riesgos principales de la despoblación está en la pérdida de servicios públicos en las localidades pequeñas: centros de salud, escuelas, cajeros, comercios, peluquerías residencias de ancianos… “En muchos sitios, el hospital cercano está a más de 40 minutos en coche”, señala Fernández.

“Hay que hacer muchas cosas, pero lo fundamental es que no desaparezcan más servicios básicos en el medio rural”, indica la senadora de Teruel Existe Beatriz Martín, quien añade: “No puedes potenciar que la administración electrónica esté en todos los ámbitos pero luego siga habiendo pueblos donde no puedes llamar por teléfono porque no hay cobertura”.

El plan que reivindican se resume en un “100/30/30”: 100 megas de conexión a internet en todo el territorio y no más de 30 minutos y 30 kilómetros a servicios básicos como un hospital o a una vía terrestre de alta capacidad como una autopista o autovía.

Otra de las reivindicaciones que apunta Fernández es un plan de rehabilitación de viviendas y ofrecer ayudas a alquiler en zonas despobladas para ayudar a que jóvenes y trabajadores puedan instalarse en los pueblos: “Un joven que sale de una gran capital no puede comprarse una casa en un pueblo”. Pero reconoce que, por ejemplo, una pareja no va a tener atractivos para instalarse en una zona rural si piensa formar una familia y no hay escuelas cerca: “Hace falta coordinar todas las políticas públicas, la única forma de afrontar esto es con un enfoque global”.