En Medina del Campo (Valladolid) hay comercios cerrados por todas partes y carteles de ‘se vende’. La mayoría son antiguos. Se ve en los colores apagados de las letras, en números de teléfono que han tapado a otros que no llevan prefijo (algo que no hacía falta en España antes de 1998). “Los 20 duros” es otra tienda cerrada que resiste el paso del tiempo sin que nadie la compre o la alquile, tan solo con el cartel que está en venta, y mirarla retrotrae a otra época, a la de hace más de 20 años, cuando el euro entró en vigor en España. Y el “muchísimo tiempo” es la respuesta que más encontramos en la calle al preguntar cuánto tiempo lleva cerrado un local.

Es otra de las caras de la llamada España vaciada, que no asola únicamente a pequeños pueblos de 100 o 200 habitantes, sino a municipios más grandes como Medina del Campo, que supera los 20.000 habitantes y es la cabeza de la comarca de Tierras de Medina, a cuyos pueblos ofrece servicios básicos.

“Si esta lacra no se para bajaremos de 20.000 habitantes en no mucho tiempo“

Pero los servicios públicos y básicos, cuando los habitantes se van yendo, entran en riesgo de desaparecer. Y Medina del Campo ha perdido tan solo en diez años 1.336 personas.

El alcalde de Medina, Guzmán Gómez (PP), señala a RTVE.es que las cifras del INE solo tienen en cuenta a los empadronados, cuando este municipio tiene mucha “población flotante” que está empadronada en los pueblos de alrededor, donde está su familia, aunque vivan y trabajen en Medina. Aún así, reconoce: “Si esta lacra no se para, bajaremos de 20.000 habitantes en no mucho tiempo”.

Municipios clave para dar servicios a poblaciones cercanas

“Todavía no hemos perdido servicios públicos, ahí es donde no podemos caer”, expone: “Porque si ahora perdemos población a una velocidad de 10 km/h y caemos en la tentación de quitar servicios, empezaríamos a perder población a 50 o 60 km/h”. Recalca además “la vital importancia” de los municipios que son cabeza de comarca frente a la despoblación en los pueblos de alrededor. “Alguien que viene a vivir a Medina desde Campillo, por ejemplo, sigue yendo al pueblo a diario a mantener la casa, ver las tierras, ver a sus padres o echar de comer a sus animales porque lo tiene a 15 kilómetros, pero si se va a vivir a Valladolid ya no hará eso”. Pero reconoce que la gente cada vez más ha decidido irse a vivir a la capital de provincia.

“Medina ha caído en picado. Se cierran tiendas y cada vez más gente se va a vivir fuera“

Los vecinos que encontramos por la localidad se dicen preocupados por esta cuestión. “En 20 años, Medina ha caído en picado”, nos cuenta una familia que pasea por una calle aledaña a Plaza Mayor. “En nuestro barrio se cierran tiendas y cada vez más gente se va a vivir fuera para trabajar… los jóvenes no tienen dónde buscarse la vida y se van”. Ellos representan tres generaciones: Alfredo, el mayor, es el abuelo, mientras que Cristina y Jesús son un matrimonio joven que pasea a su bebé por la calle.

En Medina, como ocurre cada vez más en todas partes, la población se está envejeciendo (más que la media nacional total). En los últimos cuatro años tan solo han nacido 689 niños. En 2021, el ‘grueso’ en la pirámide de población está entre los 40 y los 64 años, mientras que en 2003, la gran mayoría de la población estaba comprendida entre los 20 y los 44.

Laura, de 27 años, se fue a Reino Unido hace varios años a trabajar como biotecnóloga. Ahora está en Medina, pasando una temporada, porque el teletrabajo se lo permite. Y reconoce que la despoblación en su localidad le preocupa. “Y no solo aquí, en todo Castilla y León”, dice. Sus padres tienen un bar cerca de donde viven. “Quieren jubilarse, pero tal y como están las cosas… van a aguantar un tiempo más antes de intentar traspasarlo”, añade.

Recorremos 100 metros de una calle aledaña a la Plaza Mayor de Medina del campo: de 22 comercios, la mitad llevan tiempo cerrados. ROCÍO GIL GRANDE

Lucía es otra joven de 29 años, fisioterapeuta, y ha vivido toda su vida en Medina del Campo. Ella reconoce que no ha tenido nunca problema en encontrar trabajo relacionado con su materia en esta localidad. “Es verdad que se cierran bastantes pequeños comercios y que la gente, por ejemplo, se va a estudiar a Valladolid. Pero aquí tenemos bastantes opciones de educación porque las escuelas dan hasta bachiller, que en los pueblos de alrededor no tienen”, pone en valor.

“Nadie ha hecho nada nunca. ¿Cómo no se va a ir uno de aquí?“

Lo que encontramos también al preguntar a los vecinos de Medina es mucho hartazgo con la política en general. Ya no con un partido o con otro, ni siquiera con un gobierno en concreto. Daniel tiene 73 años, es ingeniero y se niega a jubilarse porque tiene una empresa que “da empleo a la gente”. Dice que irá a votar en las próximas elecciones del 13 de febrero en la comunidad, pero destaca su “cabreo con la política, con los políticos y con los partidos” porque “nadie ha hecho nada nunca”. “¿Cómo no se va a ir uno de aquí? Nadie toma acciones para que esto funcione, hace falta dar trabajo a los jóvenes pero la burocracia lo pone todo muy difícil”, añade.