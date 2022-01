Es mañana de mercadillo en la Plaza Mayor de Belorado (Burgos), como ocurre todos los lunes desde, ni más ni menos, que el siglo X. La escena no dista de eventos similares en otros lugares: puestos que venden ropa, alimentación, complementos para móviles… y el sol permite que, pese a ser pleno enero, los múltiples viandantes que hay se detengan a curiosear, preguntar precios y comprar. En medio de tanta actividad, charlamos con José Mari García Cancelo, el concejal de repoblación e integración del pueblo que se ha propuesto a conciencia que Belorado no pierda un ápice de su esplendor, su vitalidad y sus servicios, fundamentales para otros pueblos más pequeños de la comarca de Montes de Oca.

Es una batalla difícil, puesto que la pandemia de la despoblación está asolando la llamada España vaciada. En Castilla y León, donde estamos, casi 2.000 localidades (1928) han perdido un total de 284.927 habitantes en 20 años- 146 de éstas han perdido más de la mitad de la población.

La vida en la España vaciada y el temor a perder el futuro: "Hace tres años que no nace un niño" ROCÍO GIL GRANDE

Belorado, cabeza de la comarca, no ha escapado de esta desgracia. Su industria peletera, por la que hace unas décadas “venían las actrices y la flor y nata de Madrid a hacerse las pieles y fotos y grabaciones en el famoso Puente del Diablo”, está en decadencia y funciona “a ritmo bajo”.

El trabajo está actualmente en el sector servicios, en las minas de manganeso o en la agricultura. También el turismo, por ser uno de los enclaves en el Camino de Santiago, es un sector crucial para el pueblo. Con todo, la mayoría de jóvenes va a estudiar fuera, se forma en materias “para las que aquí no hay empleo” y no retornan más, aunque ahora algunos están intentando quedarse. “Muchos ciudadanos se quieren ir, incluso piensan marcharse a Burgos para su jubilación”, lamenta este concejal. Mientras, algunos comercios van echando el cierre poco a poco y sin relevo generacional.

“Hay muchísimas casas que están cayéndose, pero sus dueños no quieren hacer nada con ellas y barrios que están prácticamente deshabitados”, lamenta José Mari. Belorado contaba en 2021, según el INE, con 327 personas menos que en 2001. Aún así, en enero de 2022 tienen censadas en el Ayuntamiento 1.805 habitantes, lo que le convierte en el pueblo principal de toda la comarca.

Esta tendencia a la baja del pueblo es lo que motivó a José Mari y a otros lugareños a presentarse en las últimas municipales bajo el nombre de Vecinos por el Pueblo. “Nosotros no somos políticos”, insiste en varias ocasiones. En 2019 fueron la lista más votada y formaron gobierno con PSOE y PP. Pusieron en marcha la Concejalía de Repoblación e Integración y, desde entonces, dice, el balance es positivo.

Que Belorado pierda población supone un riesgo no solo para esta localidad, sino para los pueblos de alrededor . La mayoría de éstos ronda tan solo los 100 habitantes (el segundo pueblo más grande de la comarca es Pradoluengo con 1.120 y el siguiente ya es Cerezo de Río Tirón, con 532). Belorado ofrece servicios a todos ellos , desde los más básicos (como el centro de salud, la farmacia, el colegio o el instituto), hasta una amplia oferta cultural de la que sus habitantes se sienten orgullosos. Y la pérdida de ciudadanos podría suponer también que se perdieran algunos servicios.

Mientras hablamos, aparece por el mercado Aurora . Precisamente, es una vecina que colabora de forma gratuita para intentar integrar gente de fuera. “Intento fomentar que la gente se quede arraigada, les cuento todos los beneficios, los servicios y les ayudo en todo”. “La clave no está tanto en repoblar, sino en integrar” , coincide José Mari.

José Mari se para un momento y saca de su carpeta varios papeles. En uno de ellos, hay un título con la palabra “Repobladores” y una lista con distintas familias. “Es muy complicado hacer que la gente que se quiere marchar se quede”, explica, pero por eso intenta combatir la despoblación atrayendo a gente de fuera, sobre todo de las ciudades, a intentar buscar una forma de vivir en el pueblo, de encontrar una casa y un trabajo en el lugar: “No se trata de traer muchísima gente, pero por lo menos la suficiente para que esto no se siga despoblando ”. "Algunos dicen que regalamos casa y trabajo a gente de fuera, pero no regalamos nada, solo hacemos de intermediarios", añade.

El bar más popular del pueblo reabre gracias a Zoraida, una de los 'repobladores'

Zoraida es una de esos ‘repobladores’. Desde hace apenas tres meses, regenta el bar ‘El acha’, el más popular del pueblo, situado en el pleno centro, y comprobamos que el nivel de clientes es alto. Se trata de un bar que había pasado a manos de tres generaciones, pero la última se jubiló y no hubo relevo familiar. Llevaba casi tres años cerrado el local cuando esta mujer contactó con el proyecto ‘Arraigo’, una de las entidades de repoblación con las que colabora el Ayuntamiento de Belorado y que busca pueblos que puedan satisfacer las necesidades de aquellos que piensan salir de la ciudad.

Zoraida regenta desde noviembre el bar 'El acha', de los más populares de Belorado ROCÍO GIL GRANDE

“El pueblo me ha ayudado. Es diferente a la ciudad, te dan calor humano“

Zoraida, de unos 50 años, había emigrado de República Dominicana a Madrid hacía 20 años. Allí instaló una tienda de alimentos latinos y un bar. Pero la crisis de 2008 pasó una difícil factura en una ciudad que, dice, le resultó difícil. “Yo estaba agobiada en Madrid”, explica. “Quería buscar un sitio tranquilo, un pueblo que se asemejara a donde vivía yo en mi país”, añade. “Busqué por internet y escribí al proyecto Arraigo, que me puso en contacto con Belorado”, prosigue. Le preguntamos cómo ha sido esa transición y sonríe: “El pueblo me ha ayudado bastante. Ya me conocen los vecinos… la gente de pueblo es muy diferente a la de ciudad. Aquí te dan calor humano, siempre están dispuestos a hablar contigo, pero en Madrid van todos deprisa y corriendo”.

Tras su experiencia, se han animado a llegar a Belorado su nuera con sus tres hijos y en abril prevé que pueda llegar también otra hija que vive en Santo Domingo con sus dos niños.

Después de tomarnos un café en su bar y charlar con los vecinos, llegamos al portal de Víctor, un peruano de 46 años que llegó a Belorado en noviembre del 2020. Le hemos pillado cocinando para la familia, pero nos ha hecho un huequito.

Víctor llegó en 2020 a Belorado con su mujer y sus tres hijos ROCÍO GIL GRANDE

Al igual que Zoraida, él también había emigrado hace años a Madrid, donde se dedicaba al cuidado de personas. Pero tampoco le fue fácil la vida en la capital. Residía con su mujer y sus tres hijos en el piso de su suegra y dormían los cinco en la misma habitación. Cansado de esa situación, buscó por internet y le pusieron en contacto con Belorado, donde recibió asesoramiento para encontrar su actual piso y trabajo. “Pago por mi piso 325 euros y tengo tres habitaciones y dos baños. Por el mismo piso, en Madrid no piden menos de 1.000 euros”. Aquí también trabaja cuidando a una persona mayor. Sus tres hijos, de cinco, diez y 14 años, van al colegio y al instituto del pueblo, donde “tienen sus amigos”. “La adaptación a todo ha sido muy buena”, explica.