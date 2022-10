Las negociaciones para la renovación del Poder Judicial "progresan adecuadamente". Así lo ha manifestado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en uno de los corrillos de la celebración de la Fiesta Nacional del 12 de octubre. Aunque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha deslizado que puede ser cuestión de "días", tanto el Ejecutivo como el Partido Popular, principal partido de la oposición, prefieren mantener la cautela respecto a los plazos.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está dispuesto a renovar el Conejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero quiere que el Gobierno se comprometa por escrito a que haya una reforma de la ley para la elección de dicho órgano "en los próximos meses". Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado un compromiso negro sobre blanco y ha instado al PP a "asumir su responsabilidad".

Sánchez descarta un acuerdo por escrito para cambiar la ley

Feijóo y Sánchez han coincidido este miércoles en la recepción que los reyes han ofrecido en el Palacio Real tras el desfile con motivo del Día de la Fiesta Nacional, donde ambos han comentado con los periodistas sus posiciones en cuanto a la renovación del órgano de gobierno de los jueces tras la dimisión del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes.

"Si hay voluntad" el sistema de renovación se puede hacer en seis meses, ha dicho Feijóo, que cree que hay tiempo para llegar a la Presidencia española de la UE con una ley nueva.

Minutos más tarde, y en el otro extremo del comedor de gala del Palacio Real, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado la posibilidad de un acuerdo sobre este asunto por escrito. Se trata de algo que ya sabe el PP, según ha asegurado, antes de recordar que el Congreso ya ha rechazado en dos ocasiones la fórmula que propone este partido para cambiar el sistema de elección.

"¿Quiere cumplir el pacto constitucional del 78 o seguir en la senda de [Pablo] Casado? Este es el debate, y Feijóo tendrá que tomar una decisión", ha asegurado Sánchez, quien no ha dudado en añadir que ya se habían acordado los requisitos para la renovación con el anterior presidente del PP. "No es la primera vez que hemos estado cerca y luego no ha habido acuerdo", ha señalado.

Para el presidente, "cuando el PP ha querido desbloquear otras cosas, se ha resuelto en una tarde", y con el PSOE en la oposición se ha renovado el CGPJ sin problemas. "Cada uno tiene que asumir su responsabilidad", ha sentenciado Sánchez.