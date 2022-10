El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha contado en 'Hablando Claro' cómo ha vivido el desfile militar del Día de la Fiesta Nacional y se ha referido a uno de los temas más comentados, la crisis del CGPJ, sobre la que ha dicho que "no debería ser posible que haya quien se permita no cumplir la Constitución y en España ha habido fuerzas políticas que no lo han hecho", ha manifestado.

Foto: EFE/Zipi Aragón