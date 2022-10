Los familiares de fallecidos en residencias durante la pandemia aseguran que no podrán pasar página sin justicia

Familiares de fallecidos en residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia de coronavirus han asegurado que no podrán pasar página hasta que no haya una comisión de investigación, se conozca la verdad de lo ocurrido, se haga justicia y se diriman responsabilidades por las muertes en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid.

Así han contestado las familias al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, quien ha opinado que la propuesta de Vox de crear una comisión de estudio de las residencias "solo tiene un interés electoral" y "no es procedente" porque "va a causar un daño innecesario" a las familias afectadas porque supone mandar el "mensaje falso" de que "las muertes que sucedieron se pudieron evitar y eso no es cierto".

"La mayoría de los familiares no podemos pasar página, mientras no haya una investigación y no haya justicia sobre tantísimos fallecidos por unos protocolos indignos (de derivación de residencias a hospitales) que dejaron a miles de personas indefensas, sin sanidad, cuando era su derecho", ha subrayado Carmen López, miembro de la plataforma Marea de Residencias.

La plataforma Marea de Residencias resalta que en la primera ola del coronavirus, los más vulnerables de la sociedad eran las personas mayores, con patologías y que vivían en residencias, y precisamente a ellos se los abandonó, se les negó la asistencia hospitalaria.

Reclaman saber lo que ocurrió en las residencias Para López, una comisión de estudio sobre la situación actual de las residencias "no está de más", pero lo que hace falta es una comisión de investigación sobre lo que ocurrió en las residencias, cómo estaban antes de la pandemia, qué pasó en la primera ola, por qué murió tanta gente y quiénes fueron los responsables de los protocolos de derivación de residencias a hospitales, que excluyeron a personas mayores a partir del grado 2 de dependencia de la atención sanitaria. PP y Vox impiden que se investigue lo sucedido en las residencias de Madrid durante la pandemia "Esto no se puede volver a repetir. Nadie se puede tomar la prerrogativa de excluir a ciudadanos del derecho a la sanidad", ha recalcado. López ha explicado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha preguntado a los familiares de los fallecidos en las residencias cómo se sienten y tampoco les ha pedido perdón, por lo que no entiende por qué el vicepresidente se atribuye el derecho de decir que han pasado página. "Esto siempre será una herida abierta mientras no se diriman las responsabilidades que sean necesarias", ha apostillado.

Vox activa una comisión de residencias y espera el apoyo de la izquierda Las declaraciones de Ossorio se han producido después de que el grupo parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid haya activado, un año después de su aprobación en Mesa, una comisión de estudio sobre las necesidades sociosanitarias en las residencias de mayores y de discapacitados en la Comunidad de Madrid, lo que para el PP "es entrar en el juego de la ultraizquierda". La líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha indicado en la rueda de prensa que han activado esta comisión para que sea ratificada en el pleno de este jueves y espera tener el apoyo de la izquierda. La formación de Vox ha anunciado la activación de esta comisión, que fue aprobada por la Mesa y la Junta de Portavoces hace un año, en noviembre de 2021, después de que el martes se conociese que el PP tumbó una comisión de estudio sobre la situación de los centros residenciales de personas mayores en la Comunidad de Madrid. El portavoz del PP en la Asamblea, Pedro Muñoz Abrines, ha afeado a la líder de Vox la activación de esta comisión porque "sorprende y entristece" que se sumen "a la estrategia de la ultraizquierda", al igual que "le haga el juego" y de "promoción" al libro 'Morirán de forma indigna', del exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero (Ciudadanos) sobre cómo fueron gestionadas las residencias de ancianos durante la pandemia.