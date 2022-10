Soan as primeiras notas da orquestra. Semella un concerto máis da Real Filharmonía de Galicia. Pero este é único. As nosas cámaras só puideron gravar uns minutos e temos que baixar o son.

O repertorio é unha sorpresa. Todo para non alterar o que é o maior experimento realizado ata o de agora no proxecto SensoXenoma, unha investigación para coñecer a influencia da música no ADN e as súas posibles capacidades terapéuticas.

SensoXenoma 22 Federico Martinón é un dos investigadores que dirixen o estudo: “Sabemos que cuando una persona tiene una infección o una enfermedad, se produce una expresión concreta, una firma de esos genes que es única y característica. Queremos ver si con esta tecnología podemos medir el impacto del estímulo musical en las personas sanas, pero también en las personas con algunas patologías en las que creemos que la música puede ser particularmente beneficiosa”. A investigación precisou que o Auditorio de Galicia se transformara por un par de horas nun centro de recollida de mostras. Ás máis de 1.200 persoas asistentes se lles extraeu unha pinga de sangue e unha mostra de saliva antes do concerto e outra o rematar.

Enfermidades neurodexenerativas Antonio Salas, investigador da Universidade de Santiago que tamén coordina a proxecto, explica o que agardan del: “Podemos apuntar a que, seguramente, la señal que detectemos implica a muchos genes que se estimulan de forma moderada. No va haber unos poquitos genes que se estimulan mucho, sino muchos genes que se estimulan un poco y que tienen que ver, seguramente, con procesos cognitivos, con procesos relacionados con el sistema nervioso central, con la memoria... Esto conecta mucho con las efermedades neurodegenerativas, que es uno de nuestros focos de atención en el proyecto”.

Axuda á investigación “Yo creo que la música sí es capaz de cambiar las sensaciones, los pensamientos y el estado de ánimo”, indica unha das espectadoras voluntarias. “No es solo el disfrute del concierto”, comenta outro, “sino también es el disfrute de saber que puedes estar ayudando a algo que puede ser muy interesante”. O público do concerto experimental apuntouse coa intención de axudar á investigación: “Mi padre tiene problemas, problemas de demencia. Con lo cual, vemos importante que se investigue todo esto para que en el futuro las nuevas generaciones tengan soluciones”.