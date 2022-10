El Parlamento Europeo ha aprobado este martes el marco normativo para introducir en el conjunto de la UE un cargador universal para móviles, tabletas y cámaras en 2024.

“#UPDATE The EU parliament has passed a new law requiring USB-C to be the single charger standard all new smartphones, tablets and cameras from late 2024 pic.twitter.com/39RB4WCnlz“