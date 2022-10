En un viaje a Madrid el pasado mes de marzo, Alba se encontró de repente con que las consignas para dejar las maletas en la Estación de Atocha estaban cerradas. Quería guardarlas allí para ver la ciudad cómodamente hasta coger su tren de vuelta, pero tuvo que dejarlas en el maletero del coche de una amiga.

A Pablo le ocurrió lo mismo en sus dos últimos viajes a Sevilla y Valencia. En su caso, recurrió a una empresa privada, donde las guardó pagando algo más que el que solía abonar en las consignas de estas estaciones.

Con la llegada de la pandemia y las restricciones sanitarias, la empresa pública de transportes Adif cerró el servicio de consignas que gestionaba en las principales estaciones de tren del país, y de momento no tienen previsto reabrirlas, tal y como indican varios agentes de la empresa pública a RTVE.es. Esto ha afectado a la Estación de Atocha en Madrid, la de Joaquín Sorolla en Valencia, la de María Zambrano en Málaga, y la de Santa Justa en Sevilla, entre otras.

Desde entonces, muchos viajeros han tenido que recurrir a otras empresas que ofrecen lockers o consignas privadas, que generalmente son más caras y casi duplican la tarifa que tenía Adif.

Sin embargo, a pesar de que el coronavirus sigue presente y las mascarillas son obligatorias para viajar en tren, muchos usuarios no entienden que este servicio aún siga cerrado, y Alba y Pablo, que lo utilizaban de forma habitual, piden que se reabra "tal y como estaba".

Con estas consignas cerradas, hay empresas que han abierto locales para ofrecer este servicio concreto en el centro de grandes ciudades. Además, otros negocios como tiendas de alquiler de vehículos, papelerías e incluso floristerías también han visto una oportunidad para ganar un dinero extra al mes y ofrecen espacio en sus locales para que los turistas puedan dejar sus maletas.

Una de las principales ventajas del servicio de consignas que ofrecía Adif, según sus usuarios, es que era barato , cómodo y seguro . Alba lo ha estado utilizando durante años en la Estación de Atocha, cuando iba en tren desde Lleida, algo que sigue haciendo cada cierto tiempo. Sin embargo, en marzo se topó con que estaban cerradas. “ Yo no lo sabía, y tampoco lo indicaba en ningún lado ”, nos cuenta, y “menos mal que me llevaba una amiga en coche, al final tuve que dejar la maleta en el maletero”.

"Si se quitan las restricciones, no entiendo por qué no funcionan las consignas"

Precisamente Pablo es otro de los viajeros que las utilizaba y que también se las encontró cerradas, primero en la estación de Valencia y, después, en la de Sevilla. “Tuve suerte porque el que me alquiló el piso me dejó guardarla en la buhardilla”, nos explica. Desde entonces, ha acudido a establecimientos privados y no tiene nada en contra de ellos, pero asegura que preferiría poder dejarlas en la estación como hacía antes, por el precio y por una mayor tranquilidad. “Si estuvieran ambas alternativas, no lo dudaría”, indica.

Aunque las tarifas de las empresas privadas varían en función del negocio, suelen ser más caras e incluso duplicar la tarifa del servicio que antes prestaba Adif, donde costaba 3,10 euros guardar una maleta pequeña todo el día, 3,60 la mediana y 5,20 la grande, tal y como indica la web de información turística del Ayuntamiento de Madrid.

Aparte del tema económico, a Pablo también le supone una tarea más dentro de la planificación para su próximo viaje: “Me voy a ir a Málaga y ya estoy pensando en dónde voy a dejar la maleta. Lo primero será desayunar y buscar un sitio para guardarla”.

Por ello, a pesar de que el coronavirus sigue presente, no comprende por qué las consignas siguen cerradas y pide que vuelva el servicio. “Si se quitan las restricciones, vuelven los viajeros y, en teoría, la “normalidad” con mascarillas, no entiendo por qué no funcionan las consignas”.