Ares se ha convertido este jueves uno de los primeros perros de gran tamaño en viajar en AVE. Junto a su dueño, ha estrenado la prueba piloto con la que Renfe permitirá durante tres meses el acceso en la línea Madrid-Barcelona a mascotas de hasta 40 kilos. "Está muy cómodo. Tanto que se ha quedado dormido y la verdad es que si lo pasa así, el trayecto es fenomenal", cuenta en TVE su responsable, Albert Herreros.

Con su billete, que cuesta 35 euros, ha recibido un kit canino con una manta para el suelo y una funda para el asiento. Ares debe ir atado y con bozal, mientras que su dueño tiene que llevar desinfectante. Albert tampoco ha querido olvidarse de algunos juguetes y chucherías "por si en algún momento se pone nervioso".

Muchos usuarios han recibido de manera positiva la iniciativa. "Yo tengo un perro de 32 kilos y estoy feliz de que a partir de ahora pueda viajar con él", ha contado una viajera en el Telediario. Otros, en cambio, señalan las posibles complicaciones que podría haber. "Un perro de más de 10 kilos ocupa un puesto importante", señala otro pasajero.

Un vagón 'pet friendly' para al menos dos mascotas

Renfe permitirá durante tres meses una mascota por viajero, con un máximo de dos por tren y siempre en un espacio fijo de dos plazas determinadas. Así, ha habilitado un vagón, al que llama pet friendly, para garantizar tanto el bienestar del animal y como del resto de clientes.

No obstante, quedan excluidos los perros de asistencia y mascotas de menos de 10 kilogramos que vayan a bordo, las cuales seguirán acogiéndose a la normativa comercial habitual. Ésta contempla que, en trenes AVE y larga distancia, pequeños animales de compañía como perros, gatos, hurones y aves no de corral tienen que viajar siempre dentro de su jaula o transportín y no ocupar plaza.

Renfe ha elaborado una guía de viaje con buenas prácticas, a fin de que los clientes y sus mascotas puedan viajar a bordo de los trenes de la forma más agradable y segura el bienestar del animal durante el trayecto. Por ejemplo, juguetes sin sonido, evitar alimentarlo durante las tres primeras horas previas al viaje para prevenir mareos, o pasearlo durante un tiempo prolongado antes del viaje para que se relaje.