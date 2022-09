Con el encarecimiento de los carburantes, cada vez más gente se anima a ir al trabajo o su centro de estudios en patinete eléctrico. Para Sthepany Saavedra, su patinete eléctrico es su modo de transporte más habitual. "Tardo cinco minutos en un trayecto en caminando me lleva 25", cuenta a TVE.

"Es algo que no contamina, lo puedes meter en todos los sitios, no tienes que pagar parking o gasolina. Es un vehículo", añade.

Pero no todo son ventajas, también hay inconvenientes. "Los coches no te respetan y muchas veces son los peatones los que menos respetan porque nos ven pasar y les da igual. No tienen conciencia de que un patinete le pueda dar un golpe importante", asegura Sthepany.

Prácticamente en el último año el número de fallecidos se ha duplicado respecto a 2020. En 2020 fueron seis fallecidos, en 2021 la cifra ascendió a 13.