La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se ha pronunciado este miércoles sobre el plan energético que el Partido Popular (PP) ha prometido enviar a La Moncloa esta semana y del que ha dicho tiene "mucha curiosidad de conocer". No obstante, sobre las medidas ya adelantadas este martes por su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que o bien "ya están puestas en marcha" o bien "ya se han estudiado y se han descartado porque pueden ser contraproducentes".

Así lo ha señalado durante su comparecencia en el Congreso para hacer un análisis de la situación económica y financiera, un día después del bronco debate entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición a cuenta de la crisis energética. Fue entonces cuando Feijóo señaló que remitiría esta semana al Ejecutivo su propuesta energética que incluye, entre otras medidas, extender la rebaja del IVA de luz y gas a todo el invierno, ayudas e indemnizaciones a empresas electrointensivas o impulsar las renovables.

Según Calviño, se trata de unas medidas que, por un lado, "ya están puestas en marcha", otras que han sido estudiadas por el Gobierno pero "se han descartado por el momento porque pueden ser contraproducentes" y otras, a futuro, con las que "están de acuerdo" y esperan que "el PP vote a favor".

"Estamos hablando de descuentos y ayudas a los ciudadanos; eso es lo que recogen nuestros decretos leyes. Estamos hablando de obligaciones de ahorro energético al sector público, también lo recogen los decretos leyes que están en vigor", ha puntualizado la vicepresidenta sobre las primeras. Respecto a la apuesta por las energías renovables, Calviño ha recalcado que están "absolutamente" a favor y que desde el Gobierno "han tratado de agilizar los procedimientos"; al igual que de "aprovechar todas las fuentes de energía disponibles", que a su juicio están también poniendo en marcha desde el Ejecutivo.

Mientras que sobre la petición de Feijóo de prorrogar la bajada del IVA del gas y de la electricidad durante todo el invierno, que tienen como fecha de finalización el 31 de diciembre, la titular de Asuntos Económicos ha espetado: "Espero que esa propuesta signifique que van a apoyar las medidas que vamos a adoptar", adelantando así una posible extensión de la medida.

La oposición habla de "decepción"

Por su parte, los grupos parlamentarios presentes en la Comisión han criticado la comparecencia de la vicepresidenta, pues en su opinión "ha vuelto a traer lo mismo que en ocasiones anteriores". Así se ha pronunciado la diputada del PP Elvira Rodríguez: "Lo que nos presenta no nos convence. Sigue faltando una hoja de ruta clara", ha criticado, en línea de Idoia Sagastizabal, del PNV, quien le ha reprochado que "no hay una planificación respecto a los diferentes escenarios que puedan darse".

"Decepción. Cada vez que viene a esta Cámara demuestra cuán alejado está de la realidad el Gobierno . Sigue en el triunfalismo. Todo esto sin ponerse roja es alarmante", ha puntualizado el diputado Sergio Sayas, ex de UPN. También se ha mostrado muy duro el representante de Vox, Rubén Manso, quien ha cargado contra el "intervencionismo y dirigismo" que a su juicio ejercen desde "el Gobierno y la Unión Europea". "Son un peligro para la democracia", ha continuado.

Ciudadanos, por su parte, ha criticado el dato de crecimiento del 4 % para este año ofrecido por la vicepresidenta: "Me temo que roza la fantasía teniendo en cuenta el duro invierno que prevemos (...) que su Gobierno ha confundido el optimismo con el conformismo", ha dicho María Muñoz. Mientras que desde ERC han reprochado a Calviño la gestión de los fondos europeos: "Es el Gobierno que más fondos devuelve a la UE. Es un auténtico despropósito teniendo en cuenta el paro y el retraso endémico en la innovación", ha señalado el diputado Juan Capdevilla.

"Queremos en Cataluña el dinero que generamos en Cataluña y no solo los 20.000 millones que se van a Madrid y no vuelven", ha espetado Miriam Nogueras, de Junts per Catalunya. Asimismo, Ferran Bel del PDeCAT ha criticado que no haya hecho "ninguna apelación a cómo combatir esta evolución de los precios".