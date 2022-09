Lanzamiento de Artemis I de la NASA: a qué hora es y dónde verlo

La NASA intentará de nuevo este sábado lanzar al espacio la misión no tripulada Artemis I con destino a la Luna, tras suspender este lunes el despegue por un problema técnico.

El lanzamiento, desde Cabo Cañaveral, en la costa este de Florida (EE. UU.), será a partir de las 20:17 hora peninsular española y podrá seguirse en directo desde el canal de Youtube de RTVE Noticias y RTVE Play, así como desde el canal de Youtube de la NASA.

"Los equipos revisaron los datos del intento de lanzamiento del lunes de la misión #Artemis I y están avanzando con un segundo intento de lanzamiento el sábado 3 de septiembre", ha anunciado la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA.) La "ventana" del nuevo lanzamiento se abre ese día a partir de las 14:17 hora del este estadounidense (18:17 GMT), según han anunciado los encargados del programa espacial.

“Onward. We're proceeding toward a Saturday, Sept. 3 launch for #Artemis I, with a two-hour window opening at 2:17pm ET (18:17 UTC). Live coverage begins at 12:15pm ET (16:15 UTC): https://t.co/UxIQDszwNB“