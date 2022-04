El enorme cohete de la primera misión del programa Artemis de la NASA, cuyo objetivo es preparar el regreso de astronautas estadounidenses a la Luna, ha salido este jueves de su hangar y se dirige sobre un vehículo "oruga" hacia una plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida, para realizar un ensayo general antes de su lanzamiento.

Para este ensayo, que pudiera durar hasta 12 horas y consta de varias comprobaciones, la NASA traslada el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), con la nave Orion en la punta, desde el centro de ensamblaje a la plataforma de lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy, a más de 350 kilómetros al norte de Miami.

La ceremonia de salida del hangar se ha retrasado casi una hora más de lo previsto y ha comenzado cerca de las 18.00 hora local (23.00 GMT) con la actuación de la banda de música de la Universidad de Florida Central (UCF) de fondo.

También ha contado con la presencia de miles de espectadores de varios lugares del mundo, según ha detallado la presentadora y periodista Megan Cruz.

"Esta es una operación suave y cuidadosa. Este es un momento histórico", ha dicho Cruz.

“The #Artemis I rocket is on its way to Launch Complex 39B. Check out the first pictures from rollout tonight and check back for more ➡️�� https://t.co/RgnwqO63ib pic.twitter.com/c9nqtSUi7a“