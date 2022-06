El cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion acoplada han iniciado este sábado en Florida (Estados Unidos) un nuevo ensayo general antes del lanzamiento no tripulado de la misión Artemis I, que pretende establecer una base en la Luna para ampliar la exploración humana del espacio.

"¡Este fin de semana marca el comienzo de nuestra próxima prueba de plataforma de lanzamiento para la misión #Artemis I a la Luna!", resaltó en Twitter el viernes la NASA.

“This weekend marks the beginning of our next launchpad test for the #Artemis I mission to the Moon!



June 18: The “launch” countdown begins

June 20: Tanking operations go live on NASA TV

June 21: A post-test telecon



Follow @NASAGroundSys for updates: https://t.co/GpOrpI6EIc pic.twitter.com/rgEt6Q61GR“