El Gobierno ha contestado al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que investiga el espionaje de los móviles de varios miembros del Gobierno a través del sistema Pegasus, que no hay ningún documento secreto que desclasificar antes de que tome declaración a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"No hay nada secreto que desclasificar" que pueda afectar a la declaración en calidad de testigos de la ministra de Defensa ni del titular de Interior.

Esta es la respuesta que el Consejo de Ministros ha aprobado remitir al juez en la reunión de este martes después de que el pasado mes de julio este enviara un suplicatorio pidiendo la desclasificación de documentos reservados.

Los teléfonos de Robles y Marlaska fueron dos de los espiados mediante Pegasus, junto al del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al del ministro de Agricultura, Luis Planas.

Según publicó 'The New Yorker', con datos obtenidos por el laboratorio The Citizen Lab, también fue espiado con este sistema el presidente de la Generalitat, Perè Aragonès, los expresidentes Quim Torra y Artur Mas.

Desclasificación de asuntos reservados El magistrado acordó a finales del mes de julio dirigir suplicatorio al Consejo de Ministros para la desclasificación de los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos declarados secretos o reservados y que pudieran verse afectados por los testimonios de Robles y Marlaska. Lo hizo a la vista del contenido de las declaraciones testificales de la exdirectora del CNI Paz Esteban, del funcionario de este organismo número 7613 (que firmó los informes preliminares anexos a las denuncias de la Abogacía del Estado) y del ministro de la de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. El Gobierno solo desclasificará documentos sobre el espionaje con Pegasus si lo solicita un juez Ahora, el Gobierno ha aprobado un decreto por el que se contestará al magistrado que no hay ninguna información secreta que desclasificar antes de esas testificales. Cabe recordar que ya en mayo el Gobierno autorizó al Centro de Inteligencia Nacional (CNI) a que colaborara con Calama en la investigación. Ya entonces, fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press, avanzaron que, al margen de las eventuales declaraciones, no había más información relevante para esta causa que hubiera que desclasificar.